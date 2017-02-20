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Jay-Jay Johanson Türkiye’ye gelecek

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - İSVEÇLİ şarkıcı Jay-Jay Johanson, Türkiye turnesi kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'de müzikseverlerle buluşacak. Müzik kariyerine çok genç yaşlarda başlayan ve yayımladığı her albümde farklı müzik...

Jay-Jay Johanson Türkiye’ye gelecek

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - İSVEÇLİ şarkıcı Jay-Jay Johanson, Türkiye turnesi kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'de müzikseverlerle buluşacak.
Müzik kariyerine çok genç yaşlarda başlayan ve yayımladığı her albümde farklı müzik türlerini deneyimleyen Jay-Jay Johanson, 9 Mart'ta İzmir’deki Container Hall'da, 10 Mart’ta Ankara’daki 6:45’te ve 11 Mart'ta İstanbul'daki Roxy'de sahne alacak.
Trip-hop, electro-clash, downtempo ve indie başta olmak üzere oldukça zengin bir repertuvara sahip İsveçli şarkıcı, melankolik vokaliyle dikkati çekiyor. 1996 yılından beri müzik dünyasının içinde olan Jay-Jay Johanson, Türkiye’de de büyük bir hayran kitlesine sahip.

(FOTOĞRAF)

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