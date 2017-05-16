İzzet Günay'dan Altın Portakal heykelciği esprisi

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - TÜRK sinemasının emektar oyuncusu İzzet Günay, sanat yaşamında aldığı ilk ödülün Altın Portakal olduğunu belirterek, "Portakalın rengi biraz kararmış, ama rengini ben boyayacağım" diyerek espri yaptı.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Genç Çınarlar Kısa Film Yarışması' ödül töreniyle sona erdi. Antalya Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda düzenlenen ödül törenine Kepez Belediye Başkanı Ak Partili Hakan Tütüncü, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Azize Kahraman Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kenan Yavuz, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Törenin onur konuğu ise Türk sinemasının emektar oyuncusu İzzet Günay oldu.

ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin 'Yeşilçam Şarkıları' dinletisiyle başlayan törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, 5'inci Genç Çınarlar Kısa Film Yarışması'nın Türkiye'ye örnek olduğunu, yarışmaya 41 ortaokul ve 43 lise olmak zere toplam 84 okulun başvurduğunu kaydetti. Bu okullardan toplam 121 kısa filmin değerlendirmeye alındığını anlatan Arslan, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde görevli akademisyenlerden oluşan jürinin uzun değerlendirmesi sonunda 14 filmin ödüle layık görüldüğünü belirtti. Arslan, yarışmaya, bu yıl yaşamını yitiren Türk sinemasının sevilen oyuncusu Halit Akçatepe'nin anısına 'Halit Akçatepe Özel Ödülü' adını verdiklerini söyledi.

GÜNAY'DAN ALTIN PORTAL ELEŞTRİSİ

Daha sonra kürsüye çıkan sinema sanatçı İzzet Günay ise sanat yaşamından kesitler anlatarak genç sinemacılara tavsiyelerde bulundu. Günay konuşmasında, "Gençler arasında olmaktan çok mutluyum, heyecanlıyım. Küçük yaşta sinemayla uğraşan gençlere eski Türk filmlerini izlemeyi ve arşivlemelerini öneriyorum" dedi.

İzzet Günay, sanat hayatında aldığı ilk ödülün de Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü olduğunu söyledi. Yarışmanın ödülü olan elinde portakal tutan Venüs heykelinin altın renginde olduğunu vurgulayan Günay, heykelin şu an siyaha dönüştürüldüğünü hatırlattı. Günay, "Ancak bugün Altın Portakal'ın rengi hafif karartılmış, ben boyayacağım" diye espri yaptı.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, katkılarından dolayı İzzet Günay'a plaket vererek teşekkür etti.

Değerlendirme sonunda ortaokullarda, Gazipaşa Karalar Hüseyinli Ortaokulu öğrencisi Gani Utku'nun Düşten Gerçeğe' adlı filmi birinci, Barbaros Ortaokulu öğrencisi Şöhret Cemre Toy'un '2 GE Sevgi' filmi ikinci, Tosmur Fatma Özmüftüoğlu Ortaokulu öğrencisi Cener Can'ın 'Üç Elma' filmi üçüncü oldu.

Liselerde ise ATSO Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Doğa Çimen'in 'Sinyal Yok' filmi birinci, Ünal Aysal Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Yıldırım'ın 'Yak Bir Ömür' filmi ikinci, MATSO Meslek Lisesi ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Mert Atlı'nın 'Bir Kap Su' filmi üçüncü oldu.

Kuzey Postacı, Nihal Erdoğan, Duru Baydar, Defne Sert, İsmet Can Baş, Şirin Sırma, Fikri Erbağcı, Rabia Şevval Çelik ve Semet Çobaner'in filmleri de 'mansiyon', 'jüri özel', 'teşvik' ve 'Yeşilçam Özel' ödüllerine layık görüldü.

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