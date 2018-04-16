İzmirliler kitaba koştu

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR Kültürpark'ta, yazarlarla kitap tutkunlarını buluşturan 23'üncü TÜYAP İzmir Kitap Fuarı’nda hafta sonu yoğunluğu oldu. Öğrencilerin ilgi gösterdiği fuara girebilmek için kitapseverler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Kültürkpark’ta kapıları 23’üncü kez kitapseverlere açılan TÜYAP İzmir Kitap Fuarı’na İzmirliler, yoğun ilgi gösterdi. Hafta sonu olması dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren öğrenciler, aileleriyle birlikte fuara akın etti. Kültürpark’a metroyla gelen kitapseverler, hem metroda hem de fuar kapısında yoğunluk olmasına yol açtı. Binlerce kişinin geldiği fuar alanının girişinde uzun kuyruklar oluştu. Fuarı gezen öğrenciler, kitap satın aldı. Stantları gezdikten sonra yorulanlar, fuarın boş alanları ile Kültürpark içindeki banklara oturup, dinlenirken, aldıkları kitapları inceledi. Şiir dinletileri, panel ve söyleşilerin düzenlendiği fuarda okuyucular, kitapları yazarlara imzalatma imkanı da buldu. Fuar, 22 Nisan Pazar gününe kadar kitapseverlerin ziyaretine açık olacak.



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