Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05 liranın üstünde başladı
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05...
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız
Ak Partili Karacan: Operasyon öncesi Türkiye bilgilendirildi
AKP'li Karacan: Operasyon öncesi Türkiye...
Akşener, Batman'da beyaz tülbentle konuştu: Biz milletle ittifak yaptık
Akşener: Biz milletle ittifak yaptık

İzmirliler kitaba koştu

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR Kültürpark'ta, yazarlarla kitap tutkunlarını buluşturan 23'üncü TÜYAP İzmir Kitap Fuarı’nda hafta sonu yoğunluğu oldu. Öğrencilerin ilgi gösterdiği fuara girebilmek için kitapseverler, uzun kuyruklar...

İzmirliler kitaba koştu

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR Kültürpark'ta, yazarlarla kitap tutkunlarını buluşturan 23'üncü TÜYAP İzmir Kitap Fuarı’nda hafta sonu yoğunluğu oldu. Öğrencilerin ilgi gösterdiği fuara girebilmek için kitapseverler, uzun kuyruklar oluşturdu.
Kültürkpark’ta kapıları 23’üncü kez kitapseverlere açılan TÜYAP İzmir Kitap Fuarı’na İzmirliler, yoğun ilgi gösterdi. Hafta sonu olması dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren öğrenciler, aileleriyle birlikte fuara akın etti. Kültürpark’a metroyla gelen kitapseverler, hem metroda hem de fuar kapısında yoğunluk olmasına yol açtı. Binlerce kişinin geldiği fuar alanının girişinde uzun kuyruklar oluştu. Fuarı gezen öğrenciler, kitap satın aldı. Stantları gezdikten sonra yorulanlar, fuarın boş alanları ile Kültürpark içindeki banklara oturup, dinlenirken, aldıkları kitapları inceledi. Şiir dinletileri, panel ve söyleşilerin düzenlendiği fuarda okuyucular, kitapları yazarlara imzalatma imkanı da buldu. Fuar, 22 Nisan Pazar gününe kadar kitapseverlerin ziyaretine açık olacak.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314