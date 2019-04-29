İzmirli ressama, Dünya Sanat Olimpiyatları'nda altın madalya

İZMİRLİ ressam Zeynep Aslı Köstepen, Sırbistan'da düzenlenen 2019 Dünya Sanat Olimpiyatları'nda resim dalında altın madalyanın sahibi oldu.Dünyanın birçok ülkesinden sanatçıların bir araya gelip sanat alanındaki yeteneklerini sergilediği 5'inci Dünya Sanat Olimpiyatları (World Art Games-WAG 2019) 1-10 Nisan 2019 tarihlerinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad'da gerçekleşti. 10 gün süren sanat olimpiyatları etkinliklerinde resim, seramik, heykel, cam, fotoğraf, tekstil sanatçılarının eserlerinin birlikte yer aldığı sergi düzenlendi. Etkinlik süresince sanatçılar tarafından konserler, konferanslar verildi. Sanatçı Zeynep Aslı Köstepen, Türkiye'yi temsil ettiği 2019 Dünya Sanat Olimpiyatları'nda resim dalında altın madalya ödülünün sahibi oldu.Dünyanın çeşitli ülkelerindeki sanatçılardan oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, birçok sanat dallarından sanatçıların katıldığı 5'inci Dünya Sanat Olimpiyatları ödül töreninde Zeynep Aslı Köstepen'e altın madalya resim ödülü, Dünya Sanat Olimpiyatları Başkanları Peter Weisz ve Jasminka Blazevic Paunovic tarafından verildi. İzmirli ressam, şair Zeynep Aslı Köstepen'in 4 eseriyle katıldığı sergi, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.İki yılda bir yapılan olimpiyatların 2014 yılından bu yana Türkiye başkanı olduğunu dile getiren Köstepen, "Olimpiyat kapsamında her ülkenin bir başkanı seçiliyor. Dünyanın her yerinden buraya üye olan sanatçılar katılıyor. Bu yıl da birçok branşta sergi açıldı. Bu kadar çeşitliliğe rağmen sadece resim, müzik, edebiyat ve fotoğraf dalındaki sanatçılara altın madalya verildi. Ben tuval üzerine yaptığım 4 eserimle katıldım. Hepsi soyut ve tamamen hayal gücüme dayalı hazırladığım çalışmalardı" dedi.

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