banner314

banner325

Son Dakika

İzmir Kısa Film Festivali'nde 'Altın Kedi' ödülleri sahiplerini buldu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkısıyla bu yıl 20'ncisi düzenlenen İzmir Kısa Film Festivali'nde 'Altın Kedi' ödülleri sahiplerini buldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kültür...

KÜLTÜR-SANAT 11.11.2019, 11:53
İzmir Kısa Film Festivali'nde 'Altın Kedi' ödülleri sahiplerini buldu
İZMİR Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkısıyla bu yıl 20'ncisi düzenlenen İzmir Kısa Film Festivali'nde 'Altın Kedi' ödülleri sahiplerini buldu.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl 20'nci kez düzenlenen İzmir Kısa Film Festivali, Alsancak Tarihi Havagazı Kültür Merkezi'nde törenle gerçekleştirildi. Bu yıl 136 ülkeden 10 binin üzerinde filmin başvurduğu festivalde, finale kalan 37 film, uzman jüri üyeleri tarafından ödüllendirildi. Törenin açılış konuşmasını yapan festival direktörü Yusuf Saygı, "İzmir'de gerçekleşen ve Türkiye'nin en iyisi olarak gösterilen festivalimizin yurt dışı gücünü artırmak için Avrupa Festivaller Birliği'ne üye olduk, Avrupa kısa film festivalleri networkü gibi ayrıca bir birliktelik oluşturduk. Bunun yanında Türkiye'den kısaların Oscar ödülleri yolunu açmak için 'Oscar Qualification' sertifikasına başvuruda bulunduk. Kısa Filme İzmir'in desteğini artırmak, üretilecek olan kısa filmler ile İzmir'in tanıtımına da büyük katkıda bulunmak istiyoruz" dedi.
'İZMİR'İN ÖZGÜNLÜĞÜ SANAT AŞKINDAN'
İzmir'in kent kültürüne özgün karakterini kazandıran önemli damarların başında sanat aşkı geldiğini ve İzmir Büyükşehir Belediye yönetimi olarak kendilerinin de İzmir'in sanat aşkına inanıp güvendiklerini dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu ise, "İzmir'i ulusal ve uluslararası ölçekte kültür üretim merkezi haline getirme yolunda önemli bir işlevi yerine getiren, kentin sokaklarına sinemanın büyüsünü yayan, sanatın yaşam aşılayan gücünü insanlarımıza taşıyan İzmir Kısa Film Festivali'ne katılan tüm sanatçılarımızı tebrik ediyoruz. Umuyoruz ki sinema dünyasını İzmir'de bir araya getirmeyi amaçlayan projelerimizle, daha büyük buluşmalarda yeniden bir araya gelebiliriz" dedi.
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Jüri üyelerinin yaptıkları değerlendirme sonucunda Ulusal Deneysel Kategorisi en iyi film seçilen 'Donut Paradise' ile Yönetmen Erdem Arslan, Ulusal Deneysel Kategorisi mansiyon ödülü 'Fraktal: Munchies' filmi ile Yönetmen Zahid Çetinkaya, Ulusal Animasyon Kategorisi en iyi film seçilen 'Avarya' ile Yönetmen Gökalp Gönende, Ulusal Deneysel Kategorisi mansiyon ödülü 'Monolog' adlı film ile Yönetmen Selin Akalın, Ulusal Belgesel Kategorisi en iyi film seçilen 'Diş Ağrısı' ile Yönetmen Özer Kesemen ödül kazandı. Ulusal Belgesel Kategorisi mansiyon ödülü ise 'Kusurlu' ile Yönetmen Bilen Sevda Könen, Uluslararası Kurmaca Kategorisi Jüri özel ödülü 'The Last Tale About Earth' ile Yönetmen Magdalena Seweryn, Igor Polaniewicz'e, Uluslararası Kurmaca Kategorisi Jüri özel ödülü 'How to Fly a Kite' ile Yönetmen Lorssnd Gssbor'a, Uluslararası Kurmaca Kategorisi en iyi 3. Filmi 'Fault Line' ile Yönetmen Soheil Amirsharifi, Uluslararası Kurmaca Kategorisi en iyi 2. Film 'Dimo's Forest' ile Yönetmen Hristo Simeonov, Uluslararası Kurmaca Kategorisi en iyi Film 'Terror' ile Yönetmen Yonatan Shehoah, Ulusal Kurmaca Kategorisi en iyi kurgu 'Ablam' ile Yönetmen Burcu Aykar, Ulusal Kurmaca Kategorisi en iyi görüntü 'Eksik' ile Görüntü Yönetmeni Serdar Güven, Yönetmen Volkan Budak'a, Ulusal Kurmaca Kategorisinde 'Ablam' ile Devrim Eylem Şeker en iyi oyuncu, Ulusal Kurmaca Kategorisi en iyi 3. Filmi Bugün Ölmek İstemiyorum ile Yönetmen Onur Sefer, Ulusal Kurmaca Kategorisi en iyi 2. Film 'Ablam' ile Yönetmen Burcu Aykar, Ulusal Kurmaca Kategorisi gençlik ödülü Sevinç Vesaire  ile Yönetmen Kurtcebe Turgul, Ulusal Kurmaca Kategorisi en iyi Film Ağır Yük ile Yönetmen Yılmaz Özdil, Ulusal Kurmaca Kategorisi post prodüksiyon ödülü 'Bugün Ölmek İstemiyorum' adlı film ile Yönetmen Onur Sefer, Kısa Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü 'Ablam' filmi ile Yönetmen Burcu Aykar ödül kazandı. Ödüller jüri üyeleri tarafından dağıtıldı.

Yorumlar (0)
21°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 11 Kasım 2019
İmsak 06:13
Güneş 07:40
Öğle 12:53
İkindi 15:31
Akşam 17:56
Yatsı 19:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6