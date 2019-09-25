İzmir Devlet Tiyatrosu, yeni sezonda 4 yeni oyun sahneleyecek

İZMİR Devlet Tiyatrosu (DT) 2019- 2020 sezonunda 4 ayrı sahnede 4 yeni oyun ile seyirciye her sahnede yeni bir oyun izletecek. 1063 kişilik kapasitesi ile İzmir’de tiyatro severlerle buluşmaya devam edecek olan İzmir Devlet Tiyatrosu, sezonun ilk prömiyerini 1 Ekim’de ‘Arf Sabiti’ adlı oyunda Konak Sahnesi’nde yapacak.

İzmir DT 2019- 2020 tiyatro sezonunu İzmir’deki 4 ayrı sahnede 4 yeni oyunun ilk gösterimlerini yaparak açacak. Bornova’dan Urla’ya, Karşıyaka’dan Konak’a uzanan sahneleri ve bin 63 kişilik kapasitesi ile İzmir seyircisine ulaşacak olan İzmir DT, oyunları ile alkışları toplayacak. Yeni sezonda toplamda 20 oyun sergileyecek olan tiyatro ekibi, sezonun ilk prömiyerini Feraye Şahin’in yazdığı, Sadık Yağcı’nın yönettiği, Cahit Arf’ın hayatının sahnelendiği ‘Arf Sabiti’ adlı oyunla 1 Ekim’de Konak Sahnesi’nde yapacak. Ayrıca ekim ayında turneye çıkacak olan İzmir DT, Aydın, Denizli, Elazığ ve Malatya illerini de gezerek Ege seyircisinin yanı sora Anadolu’ya da ulaşmış olacak. Edebi Kurul Başkanı Bozkurt Kuruç, Yönetmen Gerçek Özkök Yağcı, Yönetmen Musa Arslanali ve Dramaturg Füsun Ataman’ın katıldığı basın toplantısında konuşan İzmir DT Müdürü Levent Ulukut, şunları söyledi:

"Geçen yıl sezon açılışında yeni sahnelerimizle ilgili müjdeleri paylaşmıştık. Şimdi bu sahnelerde seyircilerimizle buluşacak yeni oyunlarımızı paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Ekip olarak çok çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Mayıs ayında Haldun Dormen’in yazdığı Sabri Özmener’in yönettiği ‘Kantocu’ isimli müzikal oyunumuz, Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali’nin açılış oyunu oldu ve Aspendos’ta sahnelendi. Tam 6 bin izleyiciye ulaştığımız bu temsilin ardından haziran ayında nöbetçi tiyatro uygulaması ile birlikte ‘Kaşıkçılar’ oyunumuzu Ankara’da bir hafta sergiledik. Temmuz ve eylül ayında Bodrum Kalesi’nde de coşkulu bir kalabalıkla buluştuk. Ege seyircisinin gönlünü kazandık. Sözsüz oyun olan performansa dayalı bir projemiz var. Gençlere hitap edecek bir performans planlıyoruz. Büyük bir aşkla ve çocuksu heyecanımızı bırakmadan, konservatuvarda öğrendiğimiz gibi yapıyoruz. O heyecanla sahnelerimizi açacağız. Bizden sonraki kuşaklara da muazzam bir tiyatro bırakmak istiyoruz."

YENİ SEZONDA 4 YENİ OYUN

2019- 2020 tiyatro sezonu açılışı 1 Ekim’de yapıldıktan sonra, Federico Garcia Lorca’nın yazdığı, sahneye ismini veren Bozkurt Kuruç’un rejisörlüğünü üstlendiği ‘Kanlı Düğün’ adlı oyun 8 Ekim’de Bornova Kültür Merkezi’nde Bozkurt Kuruç Sahnesi’nde sezonun ikinci prömiyerini yapacak. Ardından, Julia Jensen’in kaleme aldığı, Bengisu Gürbüzer Doğru’nun yönettiği ‘Annemin Son Çığlıkları’ adlı oyun 15 Ekim’de Karşıyaka Sahnesi’nde ilk kez sahnelenecek. 18 Ekim’de ise, Devlet Tiyatrosu yazarlık atölyelerine katılmış genç tiyatrocu Erkan Canlı’nın yazdığı, Musa Arslanali’nin yönettiği ‘Moira’nın Gece Döngüsü’ adlı oyun seyirciyle buluşma fırsatına kavuşacak.

PARMAKLIKLAR ARDINDA TİYATRO

Ayrıca tiyatro ekibinden Birol Tombul, iki kişilik ekibi ile geçen sene olduğu gibi bu sene de hem cezaevinde annesi ile birlikte kalmak zorunda olan çocuklara masallar anlatacak, hem de tiyatronun girmediği küçük kasabalar ve meydanlarda oyunlar sergileyecek. Cezaevindeki hükümlü ve tutukluların çocuklarının hayal gücünü geliştirmek adına başlatılan proje ile, ‘Bizden Masallar’ isimli oyun sayesinde çocuklara Anadolu topraklarına özgü masallar ve dış dünya anlatılmaya devam edilecek.



