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İzmir'de, Monica Molina rüzgarı
ÜNLÜ İspanyol şarkıcı Monica Molina, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri kapsamında sahneye çıktı. Molina, şarkıları ile fuar ziyaretçilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Daha önce de geldiği Türkiye ile bir gönül bağı kurduğunu...
KÜLTÜR-SANAT 08.09.2019, 10:22
ÜNLÜ İspanyol şarkıcı Monica Molina, 88. İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri kapsamında sahneye çıktı. Molina, şarkıları ile fuar ziyaretçilerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Daha önce de geldiği Türkiye ile bir gönül bağı kurduğunu söyleyen ve röportajlarında Türkiye’den övgüyle söz eden İspanyol diva Monica Molina, İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri kapsamında İzmirli hayranlarıyla buluştu. 'Tu Despedida', 'Vuela', 'De Cal y Arena', 'A Vida', 'Mar Blanca' ve 'Autorretrato' isimli 6 albümüyle aşk rüzgârları estiren Monica Molina, en güzel şarkılarını İzmirli sevenleri için söyledi. Son albümü Autorretrato'nun kapak çekimlerini de İstanbul'da gerçekleştiren Monica Molina'ya şarkılarını söylerken, çim alanı dolduran binlerce kişi eşlik etti.
Daha önce de geldiği Türkiye ile bir gönül bağı kurduğunu söyleyen ve röportajlarında Türkiye’den övgüyle söz eden İspanyol diva Monica Molina, İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri kapsamında İzmirli hayranlarıyla buluştu. 'Tu Despedida', 'Vuela', 'De Cal y Arena', 'A Vida', 'Mar Blanca' ve 'Autorretrato' isimli 6 albümüyle aşk rüzgârları estiren Monica Molina, en güzel şarkılarını İzmirli sevenleri için söyledi. Son albümü Autorretrato'nun kapak çekimlerini de İstanbul'da gerçekleştiren Monica Molina'ya şarkılarını söylerken, çim alanı dolduran binlerce kişi eşlik etti.
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