İzmir'de kukla zamanı

11'İNCİ İzmir Uluslararası Kukla Günleri, Sabancı Kültür Sarayı'nda düzenlenen törenle başladı. Açılış gecesinde Alman performans topluluğu Dirty Granny Tales'in 'Kuklayla müziğin muhteşem buluşması' olarak da adlandırılan ödüllü gösterisi 'Didi'nin Oğlu' İzmirli sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Canlı müzik eşliğinde sergilenen kukla performansının tam not aldığı geceye katılanlar arasında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, İsrail Başkonsolosu Shai Cohen, İKSEV Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper başta çok sayıda İzmirli sanatsever yer aldı. Gecenin sunuculuğunu üstlenen İzmirli usta tiyatrocu Gürol Tonbul'un "Sözün gerçek sahibini davet ediyorum" sözleriyle sahneye gelen İzmir Uluslararası Kukla Günleri Festival Direktörü Selçuk Dinçer, sözün gerçek sahibinin kendisi olmadığını, sözün gerçek sahibinin bu festival adına İzmir olması gerektiğini söyledi. Dinçer, "Bu festivali ancak böyle yaşatır, böyle sürdürür, böyle geliştirir ve İzmir'in önümüzdeki kültür ve sanat yaşamında dünyaya açılan kapısı kılabiliriz. İzmir bu festival hakkında söz sahibi olursa" dedi.

Kuklanın bir köprü kurduğunu ve 20 ülkeden 200'e yakın sanatçının geldiğini ifade eden Dinçer, "Umarım yakın bir zamanda İzmir yerleşik bir kukla tiyatrosuna kavuşur, artık böyle bir şeyin zamanı geldi. Yerleşik bir kukla tiyatrosu İzmir için yeniden kurulacak köprülerin başlangıcı olur" diye konuştu.

Türkiye'de son bir yılda bir insanın bir ömrü içerisinde göreceğinden daha fazlasının yaşadığını belirten Dinçer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunun en belirgin özelliği de kukla guruplarını getirmekte yaşadığımız zorluklar. Bu yıl festivale yabancı konukları getirmekte çok zorlandık. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Özellikle batıda bugün Türkiye, içinde bulunduğu durumdan çok daha farklı algılanıyor, algılatılıyor. İzmir, Ankara, İstanbul, olduğunundan çok daha farklı algılatılıyor. Buna rağmen İzmir Uluslararası Kukla Günleri olarak bu yıl zoru başardık ve dünyanın her yanından yüzlerce sanatçıyı İzmir'de buluşturmaya başladık."

'TUTUNABİLECEĞİMİZ EN BÜYÜK DAL KÜLTÜR VE SANATTIR'

Böylesi bir güzelliği gerçekleştirdiği için Selçuk Dinçer ve ekibini kutlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "İzmirli hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. Başarılan çok zor bir iş, ama aşk ile yapılan bir iş. Biz de geçmişteki belediye başkanlarımız da dahil olmak üzere İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak kentimizi kültür sanat başkenti olması için çaba harcıyoruz, yapıyoruz. İzmir'in duayen sanatçıları bize yol gösteriyorlar biz de elimizden gelen desteği vererek başarmaya çalışıyoruz. İzmir hemen hemen her sektörde çalışan insanıyla, doğasıyla tarihiyle müstesna bir kent. Böyle bir kentte geliştirilmek için, Türkiyenin aydınlık kentini daha da aydın bir kent yapabilmemiz için tutunabileceğimiz en büyük dal kültür ve sanattır" dedi.

Konuşmaların ardından festivalin gerçekleşmesinde emeği bulunan kurum ve kuruluşlara, herbiri birbirinden farklı plaket verilerek teşekkür edildi.

Plaket töreninin ardından Dirty Granny Tales'in ödüllü gösterisi 'Didi'nin Oğlu' sergilendi. Performansları müzik, kukla tiyatrosu, animasyon ve danstan oluşan ve endilerine özgü multidisipliner dışavurumcu bir sanat diline sahip olan topluluk, bu dünyaya ait değilmiş gibi duran ama tam da bu dünyaya ait öyküleri anlatan peri masallarını sergiledi.

Gösterinin ardından gerçekleşen kokteylde Rus kukla sanatçıları, renkli kostüm ve hareketleriyle farklı bir atmosfer oluşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve katılımcılar bol bol anı fotoğrafı çektirdi.

176 GÖSTERİ YAPILACAK

2 - 19 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecek festivale 20 ülkeden sanatçılar katılacak. Festivalde 40 kukla tiyatrosu topluluğu 42 gösteriyi 45 kapalı ve açık gösteri mekânında 176 kez sahneleyecek. Bu yıl 20 ülkeden festivale katılan yüzlerce kukla sanatçısı ve 40 kukla tiyatrosu topluluğu ile İzmir bir kez daha kocaman bir sahneye dönüşecek. Kutla tiyatrosu grupları, 45 kapalı ve açık gösteri mekânında 42 gösteriyi 176 kez sergileyecek.

Kuklayı her yönüyle bir bütün olarak ele almayı amaçlayan festival, sergi, atölye çalışmaları ve daha birçok etkinlikle İzmirlilerin karşısına çıkıyor. Festival kapsamında her yaştan izleyiciye uygun etkinlikler bulunuyor. İzmir'in birçok ilçesi dahil olmak üzere her yanına yayılmış bir şekilde gerçekleşecek festivalin programı kapsamında düzenlenen 3. Kipa AVM Kukla Şenliği birbirinden güzel kukla gösterileri ve atölye çalışmaları ile küçük, büyük herkes için tam bir eğlence atmosferi oluşturacak.



