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İzmir Büyükşehir'den tarihi kazılara artan destek

İZMİR, () - İZMİR Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılı için antik kentlerdeki sporsorluk desteğini yüzde 31 artırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçmişi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan ve onlarca medeniyete ev sahipliği yapan kentin...

İzmir Büyükşehir'den tarihi kazılara artan destek

İZMİR, () - İZMİR Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılı için antik kentlerdeki sporsorluk desteğini yüzde 31 artırdı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçmişi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan ve onlarca medeniyete ev sahipliği yapan kentin toprak altında kalmış köklü tarihini gün yüzüne çıkarabilmek için arkeolojik kazı alanlarındaki çalışmalara desteğini artırarak sürdürüyor. 2012 yılından bu yana antik kazılara 8.5 milyon TL'lik maddi destek veren Büyükşehir Belediyesi, desteklerine 2017 yılında da devam edecek.
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, il sınırları içerisindeki arkeolojik kazı alanlarında Kültür ve Turizm Bakanlığı denetiminde bilimsel kazı çalışmalarının gerçekleştirilmesi, çıkarılan kültür varlıklarının değerlendirilmesi, envanter oluşturulması, koruma altına alınması ve restore edilmesi çalışmalarına destek verilmesi için karar aldı. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile önümüzdeki günlerde protokol imzalanarak Smyrna Antik Kenti (Agora) Kazı Başkanlığı'na 1 milyon 260 bin TL, Phokai (Foça) Kazı Başkanlığı'na 1 milyon 80 bin TL, Erythrai (Çeşme- Ildırı) Kazı Başkanlığı'na 300 bin TL, eski Smyrna (Bayraklı) Kazı Başkanlığı'na 360 bin TL, Yeşilova Höyüğü (Bornova) Kazı Başkanlığı'na 480 bin TL, Teos (Seferihisar) Antik kenti Kazı Başkanlığı'na 360 bin TL ve Klaros (Menderes) Kazı Başkanlığı'na 240 bin TL destek verilecek. Böylece ören yerlerindeki yıllık kazı desteği 4 milyon 80 bin TL olacak. Bu yıl 3 milyon 115 bin TL destek veren Belediye, destek miktarını 2017’de yüzde 31 artıracak.
İzmir Büyükşehir Belerdiyesi, bu kazıların yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın onay vermesi halinde Klazomenai (Urla), Panaztepe (Menemen) ve Ayasuluk Tepesi ve St.Jean Anıtı (Selçuk) kazılarına da destek verecek. Büyükşehir Belediyesi, maddi yardımlardan önce de Agora, Smyrna ve Phokai'daki kazılara işçilik ve malzeme desteği veriyordu.

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