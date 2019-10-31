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‘İyi Kötü Çirkin’ 1 Kasım’da sahnede
İYİLİK ve kötülük kavramının trajik bir olay örgüsü içinde esprili bir dille anlatıldığı tiyatro oyunu ‘İyi Kötü Çirkin’, 1 Kasım Cuma günü Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek. Eray Yasin Işık'ın kaleme aldığı,...
KÜLTÜR-SANAT 31.10.2019, 10:59
İYİLİK ve kötülük kavramının trajik bir olay örgüsü içinde esprili bir dille anlatıldığı tiyatro oyunu ‘İyi Kötü Çirkin’, 1 Kasım Cuma günü Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek.
Eray Yasin Işık'ın kaleme aldığı, Ahmet Burak Bacinoğlu yönetiminde sahneye koyulan ‘İyi Kötü Çirkin’ oyunu, 1 Kasım Cuma günü saat 20.30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek.
İyilik ve kötülük kavramının trajik bir olay örgüsü içinde hiciv ve esprili bir dille anlatıldığı oyunda; Ersin Korkut, Hakan Bulut, Erdem Baş ve Eray Yasin Işık rol alıyor.
Tek suçu iyi bir insan (Erdem Baş) olmak olan talihsiz bir adam, hayatı boyunca karşılaştığı kötülüklere (Hakan Bulut) ve çirkinliklere (Ersin Korkut) rağmen vicdanının sesini dinleyerek ayakta durmaya çalışıyor.
Eray Yasin Işık'ın kaleme aldığı, Ahmet Burak Bacinoğlu yönetiminde sahneye koyulan ‘İyi Kötü Çirkin’ oyunu, 1 Kasım Cuma günü saat 20.30’da Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde sahnelenecek.
İyilik ve kötülük kavramının trajik bir olay örgüsü içinde hiciv ve esprili bir dille anlatıldığı oyunda; Ersin Korkut, Hakan Bulut, Erdem Baş ve Eray Yasin Işık rol alıyor.
Tek suçu iyi bir insan (Erdem Baş) olmak olan talihsiz bir adam, hayatı boyunca karşılaştığı kötülüklere (Hakan Bulut) ve çirkinliklere (Ersin Korkut) rağmen vicdanının sesini dinleyerek ayakta durmaya çalışıyor.
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