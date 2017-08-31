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İstiklal Marşı beyazperdeye uyarlanıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - İSTİKLAL Marşı'nın yazılma süreci ve istiklal mücadelesi  “Asım’ın Nesli İstiklal” adlı film ile sinemaya uyarlanacak. Yaklaşık 15 milyon liralık bütçeyle İmay Yapım adı altında İbrahim Akbaba...

İstiklal Marşı beyazperdeye uyarlanıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - İSTİKLAL Marşı'nın yazılma süreci ve istiklal mücadelesi  “Asım’ın Nesli İstiklal” adlı film ile sinemaya uyarlanacak.
Yaklaşık 15 milyon liralık bütçeyle İmay Yapım adı altında İbrahim Akbaba ve Yeşim Erbek ortaklığı ve Hakan Gürtop yönetmenliğinde çekilecek “Asım’ın Nesli İstiklal” adlı sinema filmi, Türk milletinin istiklal mücadelesi ve İstiklal Marşı’nın yazılma sürecinin yanı sıra Mehmet Akif Ersoy’un hayatını konu alacak. Kasım ayında çekimlerine başlanması planlanan filmin 7 ayda tamamlanması bekleniyor. “Asım’ın Nesli İstiklal” filmi çekimlerinin yurt içi ve yurt dışında yapılacağı, Türkiye'nin ünlü oyuncu ekibiyle kamera önü ve arkasında yaklaşık 1200 kişinin görev alacağı açıklandı.

(FOTOĞRAF)

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