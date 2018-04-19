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İSTESOB “Türkiye’nin Üreten Kadınları”na ödül verecek

İSTANBUL,()-İSTANBUL Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, bu yıl birincisini düzenlediği BACIYAN-I RUM “Türkiye’nin Üreten Kadınları” ödül töreninde, mesleğinde başarı gösteren kadın girişimci ve sanatkarlara ödül verecek. “KADINLARIMIZ...

İSTESOB “Türkiye’nin Üreten Kadınları”na ödül verecek

İSTANBUL,()-İSTANBUL Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, bu yıl birincisini düzenlediği BACIYAN-I RUM “Türkiye’nin Üreten Kadınları” ödül töreninde, mesleğinde başarı gösteren kadın girişimci ve sanatkarlara ödül verecek.

“KADINLARIMIZ ÜRETİMİN HER KISMINDA BAŞARI İLE İŞLERİNİ DEVAM ETTİRMEKTEDİR”

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, bu yıl birincisini düzenlediği BACIYAN-I RUM “Türkiye’nin Üreten Kadınları” ödül töreninde, mesleğinde başarı gösteren kadın girişimci ve sanatkarlara ödül verecek. Konu ile ilgili İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz, “Anadolu Kadınlar Birliği, Ahilerin kadınlar kolu olarak yetim, kimsesiz genç kızları himayesine alır, onların eğitimlerinde, ev bark sahibi olmalarından, sorumlu olurlardı. Bunun dışında kimsesi kalmayan ihtiyar kadınların bakımı, genç kızların evlendirilmesi gibi birtakım sosyal hizmetlerde bulunurlar, maddî sıkıntıda olanlara yardım ederlerdi. Anadolu kadınları sosyal yardımlar yanında ekonomiye önemli katkı sağlayan çeşitli el sanatlarında da uğraş vermişlerdir. Çadırcılık, keçecilik, halı, nakışçılık, örgücülük, kilim dokuma, oya yapma, dantel örme ve kumaş dokuma, elbise dikerlerdi. Günümüzde de kadınlarımız üretimin her kısmında başarı ile işlerini devam ettirmektedirler. Bu yıl birincisini düzenlediğimiz “Bacıyan-ı Rum Türkiye’nin Üreten Kadınları”da yönetmen Hilal Saral, Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, moda tasarımcısı Özlem Süer, ressam Günseli Kato, kadın oyuncu Nevra Serezli, bilim insanı Dr.Leyla Türker Şener, tezhip sanatçısı (müzehhibe ) Nilüfer Kureyz, hat sanatçısı Ayten Tiryaki, ebru sanatçısı Nihal Türe, kat’ı sanatçısı Dürdane Ünver, bakır-çini sanatçısı Prof.Dr.Sitare Turan, kadın esnaf Özgül Acır, kadın zanaatkar Ayşe Kurtönal jüri tarafından ödüle layık görülmüştür” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

 

 

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