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İstanbul “Taşlarımız, Takılarımız, Mücevherlerimiz Sergisi”ne ev sahipliği yapacak

İSTANBUL,() Türkiye’nin Taşları Çalışma Grubu, eşsiz doğal (gemolojik) zenginliğimizi hak ettiği yere getirmek için İstanbul'da 7 -12 Mart tarihleri arasında sergi ve panel düzenliyor. Türkiye’nin Taşları Çalışma Grubu ...

İstanbul “Taşlarımız, Takılarımız, Mücevherlerimiz Sergisi”ne ev sahipliği yapacak

İSTANBUL,() Türkiye’nin Taşları Çalışma Grubu, eşsiz doğal (gemolojik) zenginliğimizi hak ettiği yere getirmek için İstanbul'da 7 -12 Mart tarihleri arasında sergi ve panel düzenliyor.

Türkiye’nin Taşları Çalışma Grubu  hedeflerini, “Öz kaynağımız olan gemolojik değerlerimizi markalaştırmak ve yerli veya yabancı seçkin hedef kitlesine yeniden tanıtarak, bu doğal - estetik eşsizliklerimizi hak ettiği en üst boyuta bir an önce gelmelerini sağlamak” olarak açıkladı. Türkiye’nin Taşları Çalışma Grubu'nun LİONS 118 Y Kültür Komitesi ile birlikte düzenlediği Türkiyenin Taşları ile yapılmış sergi Pera Palace Hotel Jumeirah’ın desteğiyle otelin tarihi Grand Pera Balo Salonunda açılacak. Taşlarımız, Takılarımız, Mücevherlerimiz" adını taşıyan sergi 7 Mart’ta açılacak ve 12 Mart'a kadar açık kalacak.

Etkinliklerle ilgili açıklamasında Prof. Dr. M. Yılmaz Savaşçın “Bu etkinlikler, ülkemizin unutulmuş olan değerli taş potansiyelini tüm ilgililere yeniden hatırlatmak için başlattığımız uzun vadeli proje(leri)mizin ilk adımıdır. Medya mensuplarımız ve tüm ilgililer, Türkiye’nin Taşları Çalışma Grubumuza ister aktif, ister pasif olarak katılabilirler… Açacağımız sergi, tamamen Türkiyenin Taşlarını kullanarak, tasarım ağırlıklı, estetik boyutlarda takı, mücevher veya küçük plastik gemolojik eserler üretmiş yetenekli kişi ve kuruluşların katılımı ile gerçekleşecek” dedi.

(FOTOĞRAF)

 

 

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