İstanbul Şehir Tiyatroları’nda bu hafta 14 oyun sahnelenecek

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Nisan ayının ilk haftasında 14 oyunla seyirci karşısına çıkacak.

İBB Şehir Tiyatroları, 4-8 Nisan tarihleri arasında “Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar”, “On İki Öfkeli Adam”, “Makedonya Gamzesi”, “Şahane Züğürtler”, “Hayal-i Temsil”, “Reis Bey”, “Karıncalar (Bir Savaş Vardı)”, “Benim Güzel Pabuçlarım”, “Bir Kümes Hikâyesi”, “Mevlana’dan Öyküler”, “Dedektif Köpek Cash”, “Harikalar Mutfağı”, “Pollyanna”, “Alaaddin’in Sihirli Lambası” oyunlarını seyirciyle buluşturacak.

Şehir Tiyatroları tarafından Nisan ayının ilk haftasında sahnelenecek oyunlar ve konuları şöyle:

BAK BİZİM ŞARKIMIZI ÇALIYORLAR

Sahnelendiği birçok ülkede beğeniyle izlenerek, “Tony”, “Outer Critics”, “Theater World” ödüllerine layık görülen bu eğlenceli Broadway müzikali, oyunun şarkılarının bestecisi Marvin Hamlisch ile şarkı sözlerinin yazarı Carole Bayer Sager’in gerçek hayatta yaşadıkları aşk hikâyesinden esinlenilerek yazılmış. Oyunda, şöhretli ancak takıntılı bir besteci olan Vernon ile ona hayran, çılgın ve yetenekli bir söz yazarı olan Sonia’nın yaratıcı iş birliği ve fırtınalı duygusal ilişkileri anlatılıyor. Bu renkli macerada kahramanlarımıza içlerindeki “öteki benler” de birbirinden keyifli şarkı ve danslarıyla eşlik ediyor. Neil Simon’un yazıp Ersin Umulu’nun yönettiği oyunda; Ali Mert Yavuzcan, Özge Özder, Köksal Ünal, Evrim Artut, Müge Gülgün ve Çağrı Büyüksayar rol alıyor. Oyun, 4-7 Nisan tarihleri arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

ON İKİ ÖFKELİ ADAM

Sinema ve sahnede bir klasik olmayı başarmış On İki Öfkeli Adam, Şehir Tiyatroları’nda çağdaş bir rejiyle seyircinin beğenisine sunuluyor. Şüphelinin suçlu olduğunun genel kabul görüldüğü jüride, bir üye bu karara karşı çıkarsa ne olur? 12 jüri üyesi üzerinden adalet kavramını sorgulayan, Reginald Rose’un yazıp Arif Akkaya’nın yönettiği oyunda, Ali Gökmen Altuğ, Mehmet Avdan, Selçuk Yüksel, Metin Çoban, Rahmi Elhan, Kutay Kırşehirlioğlu, Gün Koper, Enes Mazak, Nihat Alpteki, Serdar Orçin, Ahmet Özarslan, Erkan Akkoyunlu ve Burteçin Zoga rol alıyor. Oyun, 4-7 Nisan tarihleri arasında Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

MAKEDONYA GAMZESİ

Batılılaşma yolundaki Osmanlı’nın sancılarını, II. Abdülhamit Han’ın son dönemleri ile İttihat Terakki’yi, mesleğine aşık bir asker olan Binbaşı Fehmi Aksaray’ın gözünden anlatan oyun, aynı zamanda hüzünlü bir aşkın da hikayesini konu alıyor. Aynı adlı romandan sahneye uyarlanan Makedonya Gamzesi, dönemin siyasi ve sosyal şartlarını o zamanların İstanbul'unu, sokaklarıyla, insanları ve yaşam koşullarıyla gerçekçi bir biçimde gözler önüne seriyor. Üstün İnanç’ın yazdığı Tarık Şerbetçioğlu’nun yönettiği oyunda, Ada Alize Ertem, Aslı Menaz, Aybar Taştekin, Nafiz Can Tarakçı, Cem Uras, Cemal Ahhan Şener, Çağlar Polat, Deran Özgen, Emrah Can Yaylı, Fahri Kıncır, Göksel Arslan, Mert Aykul, Emrah Özertem, Murat Bavli, Naci Taşdöğen, Nazif Uğur Tan, Özgür Dağ, Selen Nur Sarıyar, Sinan Bengier, Şeyda Arslan, Uğur Dilbaz, Yağmur Damcıoğlu, Yeşim Mazıcıoğlu, Bahar Çebi rol alıyor. Oyun, 5-7 Nisan tarihleri arasında Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

ŞAHANE ZÜĞÜRTLER

Rusya'daki devrimden sonra pek çok Rus asilzadesi batı ülkelerine kaçtı. Ouratieff çifti de bu ailelerden biridir. Çara ait yüklüce bir serveti de beraberinde getiren çift bu paraya dokunmaz, çeşitli evlerde hizmetçilik ve uşaklık yaparak hayatlarını sürdürmeye devam ederler. Ancak bu parada herkesin gözü vardır ve Ouratieff çifti parayı korumak için büyük bir gayret içindedir. Neticede, çok büyük bir servete hükmetmekle beraber yoksul bir hayat yaşayan çiftin başına akıl almaz olaylar gelir. Fransız bulvar tiyatrosunun öncülerinden aktör, yazar ve yönetmen Jacques Deval'in 1933'te yazdığı komedi, eğlenceli iki saat geçirmek isteyenler için kaçırılmaz bir fırsat. Jacques Deval’ın yazıp Haldun Dormen’in yönettiği oyunda, Can Başak, Müge Akyamaç, Hakan Güner, Süeda Çil, Dilay Taşkaya, Özgün Akaçça, Çağrı Hün, Ceylan Çete, Engin Akpınar, B. Çağatay Çakıroğlu, Can Doğan, Onur Şirin ve Buğra Can Ildırışık rol alıyor. Oyun, 4-7 Nisan tarihleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

HAYAL-İ TEMSİL

Eski makyör Dikran Efendi'nin hayalle hatırayı iç içe geçiren masalı… Sahnenin ilk kadınları Afife Jale ve Bedia Muvahhit'i, çocuklukları, aşkları, tutkularıyla ilk kez seyirci karşısına çıktıkları sahnede, Darülbedayi sahnesinde bir araya getiriyor. Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp Yiğit Sertdemir’in yönettiği oyunda Hümay Güldağ, Şebnem Köstem, Yiğit Sertdemir rol alıyor. Oyun, 4-7 Nisan tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

REİS BEY

Yasalara bağlılığı kadar, kararlarında da acımasız, keskin ve ''Gözyaşı suçun rengini soldurmaz'' diyen bir yargıcın, genç bir adam için verdiği idam kararının uygulaması sonrası, kararının yanlış olduğunu öğrenmesi, onun yaşama ve toplumsal değerlere bakışını değiştirir. Adalet, insanın en güçlü duygularından biridir ve herkesin içinde aynı anda bir avukat, bir savcı ve bir yargıç, bir arada bulunur. Hayatın gösterdikleri karşısında, duruma göre, bunlardan biri oluverir kendiliğinden; suçlar, savunur ya da yargılar... Sonra döner bakar, belki de verdiği karar yanlıştır, hayat akıp gider, yine savunur, suçlar, yeni ahkamlar keser... Ya bu kişi verdiği kararla hayatın doğal akışını değiştiriyorsa? Görevinden istifa eden yargıç, kendini yeni bir yaklaşımın ve yaşamın içine bırakır. Artık herkes için acımayı, merhameti, iyiliği ve bağışlayıcı olmayı önerirken; acımasız, değer tanımaz, merhamet yoksunu bir yaşantının içinde kendini en ağır eleştirilerin hedefine yerleştirir. Reis bey, adalet olgusunun ve kurumunun insani duyguları, yönelişleri göz ardı etmeden karar vermesini isteyen yanıyla yargı-birey ilişkisine eleştirel bir bakış getiriyor. Necip Fazıl Kısakürek’in yazıp Şükrü Türen’in yönettiği oyunda, Berrin Koper, Caner Bilginer, Ceysu Aygen, Çağatay Palabıyık, Doğan Altınel, Fatma İnan, Gökhan Eğilmezbaş, Hakan Yavaş, Hasip Tuz, İbrahim Can, İbrahim Ulutaş, İskender Bağcılar, Lale Kabul, Mazlum Kiper, Mehmet Bulduk, Melisa Demirhan, Murat Derya Kılıç, Okan Karaca, Özgür Dereli, Rıdvan Çelebi, Selçuk Soğukçay, Abdullah Topal, Yeliz Şatıroğlu, Sefa Turan, Ozan Akif Serman rol alıyor. Oyun, 5-7 Nisan tarihleri arasında Ümraniye Sahnesi’nde.

KARINCALAR - BİR SAVAŞ VARDI

Bir asker, nedenini bilmediği ve hiçbir şeyini anlayamadığı savaşta firar eder. Özgürlüğe koşup sevgilisine kavuşacağını sanırken ayağı bir mayına kilitlenir. İşgal için gittiği topraklarda kendine esir olan asker, hayatta kalabilmek için, topuğunu mayından ayırmamak zorundadır. "Burada ne kadar kalırım, bilemiyorum. Bildiğim bir şey varsa, artık ben seni bekliyorum!" Boris Vian ve John Steinbeck'in metinlerinden yola çıkarak Gökhan Aktemur'un oyunlaştırdığı, Ergun Üğlü'nün yönettiği oyunda Mert Turak rol alıyor. Oyun, 5-7 Nisan tarihleri arasında Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.

ÇOCUK OYUNLARI

BENİM GÜZEL PABUÇLARIM (3+)

Günün birinde sirke, bir robot palyaço gelir ve sevimli palyaço sirkten kovulur. Bu kadarıyla da kalmaz, parası olmadığı için çok sevdiği pabuçları elinden alınır. Palyaçomuz pabuçlarını geri almak için iş aramaya başlar. Girdiği işlerden çocuksu duyarlılığı nedeniyle bir bir kovulur. Pabuçlarına asla kavuşamayacağını düşünüp umutsuzluğa kapıldığında, imdadına çocuklar yetişir ve onların desteğiyle pabuçlarına ulaşır. Yeniden çocuklarla birlikte kahkaha dolu gösterisini gerçekleştirmeye devam eder. Dersu Yavuz Altun’un yazıp yönettiği oyunda, Ayşe Günyüz, Çağrı Büyüksayar, Oğuzhan Oğuz, Gülsüm Alkan, Samet Silme, Sefa Turan rol alıyor. Oyun, 8 Nisan tarihinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

BİR KÜMES HİKAYESİ (5+ Yaş)

Kümeste yaşayan hayvanların dünyasına çocukların gözünden bakan oyun, kümes sakinlerinin maceralarını keyifli, eğlenceli ve eğitici bir dille anlatırken; çocuklara, birlik beraberlik içinde yaşama, arkadaşlık ve yardımseverlik gibi konular üzerine de önemli mesajlar veriyor. Hilmi Zafer Şahin’in yazdığı Ebru Üstüntaş’ın yönettiği oyunda; Enes Mazak, Erkan Akkoyunlu, Esra Ede, Fatma İnan, Hasip Tuz, Kamer Karabektaş, Mana Alkoy ve Neşe Ceren Aktay rol alıyor. Oyun, 8 Nisan tarihinde Fatih Reşat Nuri Sahnesi’nde.

MEVLANA’DAN ÖYKÜLER (6+ Yaş)

Mercan’ın yaşadığı köye şehirden çocuklar gelir, onlarla arkadaş olmak isteyen Mercan elinden gelen tüm yardımı yaparsa da çocuklar arkadaş olmaz. Çok üzülen Mercan ‘a İrfan Dede yol gösterir. Onu Mevlana ile tanıştırır ve onun öğretileriyle yol bulmasına yardım eder. Mercan ve İrfan Dede’nin anlatımıyla çocuklar Mevlana ile tanışır. Günay Ertekin’in yazıp Handan Ergiydiren’in yönettiği oyunda, Ali Murat Altunmeşe, Arda Tıkız, Burhan Yeşilyurt, Cihat Faruk Sevindik, Ömer Naci Boz, Seda Yılmaz, Tevfik Şahin, Yasemin Tunca, Yeliz Şatıroğlu rol alıyor. Oyun, 8 Nisan tarihinde Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

DEDEKTİF KÖPEK CASH (5+ Yaş)

Mert, Pıtır ve Yaramaz’ın hayatları, oyuncak makinesi Oyu-Maki’nin keşfiyle değişir. Üç arkadaş, oyuncaksız çocuklara oyuncak dağıtmak üzere yola koyulurlar fakat Oyu-Maki’nin kaybolmasıyla masallar dünyasına kadar uzanan bir maceraya atılırlar. Oyu-Maki’yi ararken en büyük yardımcıları kim dersiniz? Dünyanın en kocaman burunlu dedektifi, Dedektif Köpek Cash! Kaan Elbingil’in yazdığı Berna Adıgüzel’in yönettiği oyunda İrem Okyay, Sezai Aydın, Emre Şen, Mert Aykul, Onur Demircan, Pınar Demiral, Tankut Yıldız, Tarık Köksal, Zeynep Göktay Dilbaz rol alıyor. Oyun, 8 Nisan tarihinde Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde.

HARİKALAR MUTFAĞI (7+ Yaş)

Haluk Işık ve Ege Işık’ın yazdığı Arda Aydın’ın yönettiği Harikalar Mutfağı’nda Papatya Sokağı'nda lokantaları olan iki aşçı Gümüşkepçe ve Kırıkçatal'ın yemek pişirme macerası anlatılıyor. Oyunun önemli kahramanları, kedi Yorgunpençe, fare Kazmadiş ve bayan Gülücük’tür. Oyunda ustalığın, bir işi yaparken gösterilen özen, sevgi ve dikkatle ortaya çıkabileceği düşüncesi işleniyor. Özgür Dereli, Ertan Kılıç, Berfu Aydoğan, Gözde İpek Köse ve Nilay Bağ’ın rol aldığı oyun, 8 Nisan tarihinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

POLLYANNA (7-77 Yaş)

Annesi yıllar önce yaşamını yitirince, yardım derneği himayesinde yaşamaya başlayan Pollyanna, babasını da kaybettiği haberini alır. Bu hayat dolu küçük kız, katı ve kuralcı biri olarak tanınan Polly teyzesiyle birlikte yaşayacaktır. Pollyanna’nın konağa gelmesiyle beraber çevredeki herkesin hayatı değişmeye başlar. Dünya çocuk edebiyatının en önemli eserlerinden biri olan Pollyanna, her tür olumsuz durumda bile ”mutluluk”un yaratılabileceğini; çözüm üretebilme yeteneği kazandıktan sonra hayata umutla bakılabileceğini anlatıyor. Eleanor H.Porter'ın aynı adlı eserinden Binnur Şerbetçioğlu'nun uyarlayıp yönettiği oyunda, Aslı Menaz, Yılmaz Aydın, Berk Samur, Canan Kübra Birinci, Çağrı Hün, Destan Batmaz, Dolunay Pircioğlu, Emrah Derviş Soylu, Ezgim Kılınç, Nazan Yatgın Palabıyık, Onur Şirin, Ömer Barış Bakova, Serap Doğan, Yeşim Mazıcıoğlu, Bahar Çebi rol alıyor. Oyun, 8 Nisan tarihinde Ümraniye Sahnesi’nde.

ALAADDİN’İN SİHİRLİ LAMBASI (6+ Yaş)

Alaaddin, iyi niyetli, sevgi dolu, müziği çok seven bir gençtir. Rüyalarında gördüğü prensesle evlenmektir hayali. Ama bir türlü iş bulamaz kendine. Bir gün çok uzaklardan, şarkılarını dinleyen güzeller güzeli prensesle karşılaşır ve birbirlerine aşık olurlar. Kral'ın kötü yürekli veziri ise sihirli lambanın Alaaddin'in evinde olduğunu öğrenmiştir. Bakalım Alaaddin, cinin de yardımıyla önüne çıkan zorlukları aşabilecek mi? Turgay Yıldız’ın yazıp Özgür Atkın’ın yönettiği oyunda Ceysu Aygen, Serkan Bacak, İbrahim Can, Hamit Erentürk, Emre Çağrı Akbaba, Cihan Kurtaran ve Nilay Yazıcıoğlu rol alıyor. Oyun, 8 Nisan tarihinde Gaziosmanpaşa Sahnesi’nde.