İstanbul Müzik Festivali 45. yaşını kutluyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. sponsorluğunda düzenlenecek İstanbul Müzik Festivali, bu yıl 45. yaşını kutlayacak.

İstanbul'daki sanatseverleri 45 yıldır klasik müziğin en iyi ve en yeni örnekleriyle buluşturan, 3 bine yakın gösteride 3,5 milyon seyirciyi ağırlayan İstanbul Müzik Festivali, bu yıl "Sıradışı" temasıyla 29 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Klasik repertuvarın yanı sıra yeni keşifler, disiplinlerarası çalışmalar, multimedya öğelerinden yararlanan yapımla, farklı dönemler ve müzik türleri arasında etkileşim kuran performanslarla yepyeni konser deneyimleri yaşatacak festivalin bu yılki programı, İKSV resmi konaklama sponsoru The Marmara Pera'da düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, festival sponsoru Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı ve E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen ile İstanbul Müzik Festivali Direktörü Yeşim Gürer Oymak'ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda, çok sayıda basın mensubu ve davetli de yer aldı.

"İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ, İSTANBUL KÜLTÜR SANAT VAKFI VE TÜM İKSV ETKİNLİKLERİNİN AMİRAL GEMİSİ"

İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İstanbul Müzik Festivali'nin, İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve tüm İKSV etkinliklerinin 'amiral gemisi' olarak değerlendirildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve tüm İKSV etkinliklerinin 'amiral gemisi' olarak değerlendirilen İstanbul Müzik Festivali, 45. yıllarını kültür-sanat yaşamına katılımı artırmanın, çok daha fazla kişinin hayatında kültür-sanatın vazgeçilmez bir öğe olarak yer almasını sağlamanın önemine inanarak kutluyor. Festivalde yer alacak prömiyerlerle, sanatsal içeriği özel olarak kurgulanmış konserlerle, disiplinlerarası söyleşi ve etkinlik programıyla, izleyicilerin festival deneyimlerini zenginleştirmeleri, yeni keşifler yapmaları, uluslararası kültür-sanat arenasına temas etmeleri için olanaklar yaratıyoruz. Alışılmadık mekan kullanımları ve geniş katılımlı ücretsiz konserlerimizle İstanbul'da yaşayanların kenti farklı bir gözle yeniden keşfetmelerini sağlamayı amaçlıyoruz."

Eczacıbaşı, başta festivalin gerçekleştirilmesinde büyük katkılarda bulunan festival sponsoru E.C.A. Presdöküm Sanayi A.Ş. olmak üzere festivale destek veren tüm kurum ve kuruluşlara ve festivalin tanıtımına destek veren tüm basın temsilcilerine teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

"BU GÜÇLÜ BAĞIMIZ 'YILLARCA BERABER' DEVAM EDECEKTİR"

Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı ve E.C.A. Presdöküm Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanım Gaye Akçen de, "1950'den bu yana birçok iş dalında ilk üretimi yapmanın gururunu taşıyan Elginkan Topluluğu olarak, kültürel faaliyetlere verdiğimiz desteğin yanında, bugün geldiğimiz nokta itibarıyla Türkiye'nin geleceğine yatırım yapan, yüksek teknolojiye sahip, yenilikçi ve geleceği şekillendiren, gençlerin bakış açısına önem veren bir marka olarak hizmetimizi sürdürüyoruz. E.C.A Presdöküm Sanayi A.Ş. olarak İstanbul Kültür Sanat Vakfı ve İstanbul Müzik Festivali ile bu güçlü bağımız, sloganımızda da söylediğimiz gibi, "Yıllarca Beraber" devam edecektir" ifadesini kullandı.

"BÖYLE DÖNEMLERDE KÜLTÜR VE SANATIN BİRLEŞTİRİCİ, İYİLEŞTİRİCİ VE GELECEK İÇİN UMUT VEREN GÜCÜNE İHTİYACIMIZ VAR"

Festival programı ve temasına dair detayları aktaran İstanbul Müzik Festivali Direktörü Yeşim Gürer Oymak ise, "Bu yıl her zamankinden daha zor şartlarda, 'sıradışı' bir dönemde festival programını oluşturduk. Böyle dönemlerde kültür ve sanatın birleştirici, iyileştirici ve gelecek için umut veren gücüne ihtiyacımız var. Festival bu yıl, 'Sıradışı' teması üzerine kurgulandı; yaratıcı, zorlayıcı, merak uyandıran, uyarıcı, ilginç, etkileyici, çok disiplinli, çok yönlü, yeni deneyimler sunan... Sadece İstanbul Müzik Festivali'nde izlenebilecek, bir kereye mahsus sanatçı birleşmeleri, eser siparişleri ve prömiyerleri, disiplinlerarası geçişlere imkan veren projelerin oluşturulması ya da araştırılmasının yanı sıra, konser içeriğiyle 'ilişkilendirilebilen' mekanların bulunup konserlerin buralarda sunulması bir yandan izleyicinin festival deneyimini derinleştirirken, diğer yandan yeni bir kültür sanat seyirci kitlesi de yaratmamıza yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin, "Yaşanan terör olayları nedeniyle yabancı sanatçıları Türkiye'ye getirmekte zorlandınız mı" şeklindeki bir soru üzerine Oymak, bazı sanatçılarla anlaşmakta zorluk çektiklerini ancak başarılı bir ekip çalışmasıyla kendilerini ikna ettiklerini belirterek, festivalde yer alacak sanatçıların yüzde 80'inden fazlasının yabancı olduğunu da sözlerine ekledi.

FESTİVALDE ALIŞILMIŞIN DIŞINDA MEKANLARDA FAKLI DENEYİMLER

45. İstanbul Müzik Festivali, St. Petersburg Rus Oda Filarmonisi, Viyana Oda Orkestrası, Londra Oda Orkestrası, Ebéne Yaylı Çalgılar Dörtlüsü gibi seçkin topluluklardan Hüseyin Sermet, Fazıl Say, Alina Pogostkina ve Mathias Goerne gibi usta solistlere ve genç kuşak sanatçılara kadar 600'ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul'un 15 mekanında ağırlayacak. Festival, 45. yılında yaratıcı, merak uyandırıcı, çok disiplinli, çok yönlü projelerle de klasik müziğe taze bir soluk getirecek. Eser siparişleri ve prömiyerler ile disiplinlerarası geçişlere imkan veren konserler, klasik müzik deneyimini çeşitlendirecek, zenginleştirerek ve her yaştan seyircinin beğenisini kazanacak.

İstanbul Müzik Festivali, bu yıl konser içerikleriyle "konuşan" farklı mekan seçimleriyle de dikkati çekiyor. Festival bu yıl, 8'i ilk defa kullanılacak 15 farklı mekana yayılacak. Festivalin artık klasikleşmiş mekanları Aya İrini Müzesi, Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, İş Sanat Konser Salonu, Süreyya Operası, Zorlu PSM Drama Sahnesi ve Avusturya Kültür Ofisi'ne bu yıl, Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi, bomontiada, Galata Mevlihanesi Bahçesi, Kapalıçarşı, Küd Dıpo Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi, Panayia Rum Ortodoks Kilisesi, Sait Halim Paşa Yalısı ve Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras gibi yeni mekanlar eklenecek.

"MÜZİK ROTASI", PUSULASINI BU YIL YENİKÖY'E ÇEVİRİYOR

Geçen yılın yeniliklerinden "Müzik Rotası", festival dinleyicilerini bu yıl Yeniköy'ün saklı güzelliklerini keşfetmeye davet ediyor. Festivalin ilk hafta sonu, 3 Haziran'da bluechip Creative Events gösteri sponsorluğunda iki seans olarak gerçekleştirilecek "Müzik Rotası", Yeniköy'ün tarihi mekanlarında 20'ye yakın sanatçının katılımıyla düzenlenecek konserlerle dinleyenleri müzikal bir yolculuğa çıkaracak. 1760'ta inşa edilen ve halen faal durumda olan Küd Dıpo Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi, 19. yüzyıl mimarisinin zarif örneklerinden Sait Halim Paşa Yalısı, uzun süre kapalı kalan ve 2010 yılında tekrar ibadete açılan Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi, Yeniköy Panayia Rum Ortodoks Kilisesi ile 19. yüzyıl ortalarında inşa edilen Avusturya Kültür Ofisi Müzik Rotası'nın bu yılki mekanları olacak.

KAPALIÇARŞI'DA "SONSUZ AŞK"

İstanbul Müzik Festivali, bu yıl dinleyicileri Kapalıçarşı'nın 555 yıllık sokaklarında tınlayacak tasavvuf müziğinin eskiden yeniye en güzel örneklerini dinlemeye davet ediyor. 4 Haziran Pazar günü ECA-Serel sponsorluğunda Kapalıçarşı'nın Kalpakçılar Caddesi'nde gerçekleştirilecek Sonsuz Aşk başlıklı konserde, arp sanatçısı Şirin Pancaroğlu ile okuyucu ve besteci Bora Uymaz tarafından kurulan Şimdi Ensemble, eskiden yeniye ilahi örnekleri sunacak. Projenin konuk sanatçısı Fransız Michel Godard orta çağdan bir dini müzik çalgısı olan serpent ve tuba ile topluluğa dahil olacak.

GELENEKSEL MÜZİĞİN ÇAĞDAŞ YORUMU GALATA MEVLEVİHANESİ'NDE

Osmanlı İmparatorluğu ve İran arasında yüzyıllar sürmüş kültür diyaloğuna bir övgü niteliğinde olan Gülistan, geleneksel makam ve usul özelliklerine bağlı kalarak bu mirasa çağdaş bir yorum getiriyor. Kayhan Kalhor, Derya Türkan ve Sokratis Sinopoulos'un bestelerinden oluşan ve büyük bir süit formunda sunulurken eski fasıl geleneğine de vurgu yapan bu müzik, 2 Haziran akşamı ECA-Serel gösteri sponsorluğunda tarihi ve ruhani dokusuyla Galata Mevlevihanesi'nin bahçesinden semaya yükselecek.

FESTİVALDE ÜCRETSİZ KONSERLER DE OLACAK

Bu yıl ilk kez festival mekanları arasına katılacak bomontiada'da 17 Haziran akşamı açık alanda gerçekleşecek konser, her yaştan ve her türden müzikseverin ilgisini çekecek nitelikte olacak. bomontiada'nın desteğiyle düzenlenen gecede Burak Özdemir ile topluluğu Musica Sequenza, barok müziğin günümüzün müzik formlarını ve tınılarını kucakladığı sıradışı projeleri Sampling Baroque: Exposing Handel ve Bach The Silent Cantata'yı Türkiye'de ilk kez seslendirecekler. "Yeni pop: Barok!" sloganı ile yola çıkarak klasik müziği çevreleyen duvarları kırmayı hedef almış Almanya merkezli topluluk, erken dönem müziğinden elektro-akustiğe uzanan performanslarıyla günümüzün önde gelen klasik müzik festivallerinin yanı sıra genç neslin nabzının attığı mekanların da düzenli konukları arasında bulunuyor..

İstanbul Müzik Festivali'nin "Hafta Sonu Klasikleri" serisi bu sene 4 Haziran'da Avusturya Kültür Ofisi'nde ve 10 Haziran'da bomontiada'da düzenlenecek. İstanbul'daki müzikseverleri Cumartesi ve Pazar sabahlarına aileleri ve dostlarıyla birlikte müzikle başlamaya davet eden bu ücretsiz konserler, rahat ortamları ile olduğu kadar hafif repertuvarlarıyla da her yaştan ve her türden müzikseverin beğenisini topluyor.

FESTİVALDEN PHILIP GLASS'A ESER SİPARİŞİ

2011 yılından bu yana, sanatsal üretime ve çağdaş müzik repertuvarının genişlemesine katkıda bulunmak amacıyla yerli ve yabancı bestecilere eser siparişleri veren İstanbul Müzik Festivali, 45. yılında eser siparişini en ünlü klasik müzik bestecilerinden Philip Glass'e verdi. Philip Glass'ın son eseri 11. Senfoni'nin Türkiye prömiyeri, 45. İstanbul Müzik Festivali'nde, Borusan Holding gösteri sponsorluğunda, 16 Haziran akşamı şef Sascha Goetzel yönetimindeki festivalin Yerleşik Orkestrası Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası tarafından Aya İrini Müzesi'nde seslendirilecek. Philip Glass'ın, İstanbul Müzik Festivali, Bruckner-Linz Orkestrası ve Queensland Senfoni Orkestrası tarafından verilen ortak siparişi üzerine bestelediği 11. Senfoni, dünya prömiyerini bestecinin 80. yaşını kutladığı 31 Ocak'ta Carnegie Hall'da yaptı.

11. Senfoni'nin ardından konserin ikinci yarısında bir başka Türkiye prömiyeri gerçekleştirilecek. Norveçli solist kardeşler, keman sanatçısı Mari Samuelsen ile çellist Hakon Samuelsen, şef Sasha Goetzel yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası eşliğinde, Türkiye'de ilk defa Philip Glass'ın Keman ve Viyolonsel İçin İkili Konçertosu'nu seslendirecek.

Glass, bestelediği sayısız opera, senfoni ve oda müziği eserlerinden aralarında Allen Ginsberg, Paul Simon, Brian Eno, Patti Smith, Ravi Shankar, David Bryrne, Doris Lessing'in de yer aldığı birçok sanatçı, yazar, müzisyen ve besteciyle yaptığı işbirliklerine, yarattığı müzikal ve entelektüel etkiyle çağımızın en önemli sanatçıları arasında sayılıyor. Truman Show, Saatler (The Hours), Skandal (Notes on a Scandal), Kundun gibi filmlere yaptığı film müzikleriyle Akademi, Golden Globe, BAFTA ve Emmy Ödülleri'ne aday gösterilen Amerikalı bestecinin yakın zamanda işbirliği gerçekleştirdiği sanatçılar arasında Woody Allen, Stephen Colbert ile Kasım ayında kaybettiğimiz Leonard Cohen de yer alıyor. Philip Glass'a 45. İstanbul Müzik Festivali'nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü, festivalin açılış konseri öncesinde gerçekleştirilecek törende sunulacak. Törene katılamayacak Glass, özel bir videoyla ödül konuşmasını aktaracak.

İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ'NDEN MÜZİK YAZARI EVİN İLYASOĞLU'NA ONUR ÖDÜLÜ

İstanbul Müzik Festivali'nin bu yılki Onur Ödülü müzik yazarı ve öğretim görevlisi Evin İlyasoğlu'na takdim edilecek. Yedi yaşında piyanoya başlayan Evin İlyasoğlu, İstanbul Belediye Konservatuarı'nda, Robert Kolej ve ABD Michigan Devlet Üniversitesi'nde eğitim gördü. TRT İstanbul Radyosu'nda 19 yıl Klasik Batı Müziği programları ve TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yer alan İlyasoğlu bugüne dek 25 kitap yazmıştır. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde ve 1986'dan beri Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevliliği yapan İlyasoğlu, 1996'dan bu yana Boğaziçi Üniversitesi'nin Albert Long Hall Klasik Müzik Konserleri'nin direktörüdür. Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanı ve 1991'den bu yana Cumhuriyet gazetesinin sürekli müzik yazarıdır. Evin İlyasoğlu'na ödülü, 45. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış töreninde sunulacak.

İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ'NİN AÇILIŞINI 23 YAŞINDAKİ GENÇ YILDIZ YAPACAK

45. İstanbul Müzik Festivali, 29 Mayıs akşamı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilecek açılış töreni ve ardından sıradışı bir genç yeteneğin solist olarak yer alacağı açılış konseriyle başlayacak. Festivalin Yerleşik Orkestrası Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Sascha Goetzel yönetiminde, 2015 Çaykovski Yarışması Viyolonsel Dalı birincisi, 23 yaşındaki genç çellist Andrei Ionita'ya eşlik edecek. The Times'ın "Son on yıldır çıkmış en heyecan verici viyolonselcilerden biri" olarak nitelendirdiği Andrei Ionita, konserde Saint-Saëns 1.Viyolonsel Konçertosu'nu yorumlarken Goetzel yönetimindeki BİFO ayrıca Islamey ve Rosenkavalier Süiti'ni seslendirecek.

FAZIL SAY'DAN İKİ ÖZEL KONSER

25 yılı aşkın bir süredir tüm dünyada dinleyicileri ve eleştirmenleri derinden etkilemeye devam eden, geçtiğimiz günlerde prestijli Beethoven Ödülü'ne layık görülen Fazıl Say, iki konserle 45. İstanbul Müzik Festivali'nin konuğu olacak. 21. yüzyılın en önemli sanatçıları arasında gösterilen Fazıl Say, 15 Haziran akşamı Debussy'nin ve Ulvi Cemal Erkin'in prelüdleri, Chopin'in noktürnleri ile Ahmed Adnan Saygun'un sonatini yorumlayacağı programla Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda festival takipçileriyle buluşacak.

Say, 21 Haziran'da yine Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda Viyana Oda Orkestrası eşliğinde festivalin kapanışını yapacak. ECA-Serel sponsorluğunda gerçekleştirilecek konserde Say, Mozart'ın 12. Piyano Konçertosu'nu yorumlarken İsveçli şef Ola Rudner yönetimindeki Viyana Oda Orkestrası ayrıca Beethoven ve Mendelssohn'un eserlerini seslendirecek. Fazıl Say ile Viyana Oda Orkestrası konserinin öncesinde Barış İçin Müzik Orkestrası, şef Sascha Goetzel yönetiminde bir mini konser verecek.

GENÇ YETENEKLERE KAPILAR AÇILIYOR

Dünyanın en seçkin müzisyenlerini festival dinleyicileri ile buluşturan İstanbul Müzik Festivali, 2102 yılından bu yana devam ettiği Festival Genç Solistini Sunar projesiyle gelecek vadeden genç yetenekleri keşfederek genç müzisyenlere ulusal ve uluslararası sahnelerin kapılarını açacak. 29 Mart'ta yapılacak ulusal seçmelerde Türkiye'nin dört bir yanında ve yurtdışında eğitimlerini sürdüren 24 yaş altı viyolacılar arasından belirlenecek bir solist, festivalin konuğu olarak 17 Haziran'da Süreyya Operası'ndaki konsere çıkmaya hak kazanacak. Konserde genç soliste, şef Hakan Şensoy yönetimindeki Dokuz Eylül Üniversitesi Senfoni Orkestrası (DESO) eşlik edecek.

MÜZİĞİ GÖRMEYE, RESMİ DUYMAYA DAVET EDİLİYOR

"Renklerin Sesi: Kandinsky & Chagall" başlıklı konser, festival dinleyicilerini müziği görmeye ve resmi duymaya davet edecek. Çizgilerin harekete geçtiği, notaların renklere büründüğü düşsel konser, 31 Mayıs'ta İş Sanat Konser Salon'unda TSKB sponsorluğunda gerçekleştirilecek. BBC Music dergisinin dünyanın en büyük 20 piyanisti arasında gösterdiği Mikhail Rudy, Kandinsky'nin 1928'de renk, ışık, geometrik şekil ve plastik malzemelerden oluşan bir kompozisyonla sahneye koyduğu Mussorgsky'nin Bir Sergiden Tablolar'ını yeni bir video uygulamasıyla tekrar hayata geçirecek. More than the Music web sitesinin "Kandinsky'nin resimleri sahnenin üzerindeki büyük ekrandan kelimenin tam anlamıyla fırlıyordu" yorumuyla sunduğu bu projenin ardından konserin ikinci yarısında Rudy bu kez Renklerin Sesi projesiyle Garnier Operası'nın Chagall tarafından yapılmış tavan resmi eskizlerinden oluşan bir animasyon eşliğinde görsel ve işitsel bir şölen sunmaya devam edecek.

VİVALDİ'NİN MÜZİKLERİNE ADANAN, DİSİPLİNLERARASI SIRADIŞI BİR DENEYİM

Günümüzün en özgün ve başarılı müzik topluluklarından Soqquadro Italiano, Venedik'ten Roma'ya, Napoli'den Milano'ya uzanan görseller eşliğinde Vivaldi'nin müziklerine adanan yeni projeleri La Stravaganza, Bell Holding ve Organik Holding gösteri eş sponsorluğunda 5 Haziran akşamı Zorlu PSM Drama Sahnesi'nde olacak. La Stravaganza, projesi tüm sahne öğelerini bir büyük orkestraymışçasına birlikte ele alarak müzik ve görüntü arasında yeni ilişkiler kuracak. Vokal repertuarının genişliği ile dikkat çeken Vincenzo Capezzuto'nun solisti olduğu konserde Soqquadro Italiano'nun yanı sıra konuk topluluk Prato Şehri Oda Orkestrası da sahnede olacak.

KLASİKTEN CAZA EZBER BOZAN BİR KONSER

"Mozart'tan Ellington'a" başlıklı konserde, müzikal sınırları keşfetme aşkıyla bir araya gelen genç virtüöz müzisyenlerden oluşan Geneva Camerata (GECA) ve şefi David Greilsammer, yenilikçi ve maceraperest piyanist Yaron Herman'la güçlerini birleştirecek. Baroktan klasik döneme, çağdaş müzikten caza uzanan müzikleriyle, "Mozart'tan Ellington'a" 12 Haziran'da Aya İrini Müzesi'nde olacak. Günümüzün en şaşırtıcı piyanistlerinden biri olarak anılan bol ödüllü Yaron Herman'la piyanist ve şef David Greilsammer'in birlikte kurguladıkları bu projenin temel çıkış noktası, "Müzik tarzları arasında köprüler kurmak!" olacak.

SİRK GÖSTERİSİ ŞOSTAKOVİÇ'İN MÜZİĞİYLE BİRLEŞİYOR

Sıradanlıktan kaçınarak kendi sesini yaratma tutkusuyla yola çıkan Debussy Quartet'in, sirk sanatına yeni bir pencereden bakan Circa Ensemble ile bir araya geldiği Opus 2 başlıklı gösteri 20 Haziran'da ENKA Vakfı sponsorluğunda Zorlu PSM Drama Sahnesi'nde olacak. Tek elinin üstünde amuda kalkan, trapezde sallanan, havada uçup taklalar atarken sahnenin bir ucundan diğer ucuna atlayan cambazların gösterilerindeki alışılagelmiş sirk müzikleri yerine Şostakoviç'in dramatik, lirik ve ironik müziğinin doğrultusunda Yaron Lifschitz tarafından oluşturulan koreografi dans, tiyatro ve sirk arasındaki sınırları kaldıracak.

EDEBİYATTAN RESME, FELSEFEDEN BİLİME FARKLI DİSİPLİNLERDEN KONUŞMACILARLA KONSERE DOĞRU SÖYLEŞİLERİ

Festival kapsamında bu yıl da farklı disiplinlerden konuşmacılar, konserlerden önce izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Hülya Düzenli, Mert Taner, Prof. Dr. Cem Say, Enis Batur, Nilüfer Kuyaş, Aydın Büke, Ercüment Cengiz, Tuna Kiremitçi, Küçük İskender ve Aykut Köksal gibi isimlerin katılımıyla, edebiyattan resme, felsefeden bilime farklı konularda sohbetlerin yapılacağı Konsere Doğru söyleşilerinin programı, bu yıl Asuman Kafaoğlu-Büke danışmanlığında oluşturdu. Konuşma programına muzik.iksv.org adresinden ulaşılabilir.

FESTİVAL BİLETLERİ 25 ŞUBAT'TA SATIŞA ÇIKIYOR

45. İstanbul Müzik Festivali konserlerinin biletleri 25 Şubat Cumartesi günü saat 10.30'dan itibaren Biletix satış noktaları, Biletix Çağrı Merkezi, Biletix web sitesi, Ana gişe İKSV üzerinden satışa çıkacak. Siyah ve Beyaz Lale üyeleri, biletlerini 20-21 Şubat, Kırmızı ve Sarı Lale üyeleri ise 22-23-24 Şubat tarihlerinde öncelikli olarak alabiliyor. 15 yıldır festivale destek veren Lale Kart sahipleri festival biletlerinde yüzde 25'e varan özel indirimlerden yararlanabiliyor.

KONSERVATUVARLARIN MÜZİK VE ŞAN BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ BU YIL DA FESTİVAL KONSERLERİNİ ÜCRETSİZ İZLEYECEK

Konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencileri bu yıl da İstanbul Müzik Festivali konserlerine ücretsiz girebilecek. Öğrencilerin, katılmak istedikleri konserden 1 gün önce rezervasyon@iksv.org adresine isim, soyadıyla birlikte öğrenci belgelerini e-posta atarak rezervasyon onayı almaları isteniyor.

