İstanbul Modern'den kadınlara özel

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - İSTANBUL Modern, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kapılarını, tüm kadınlara açacak.



Türkiye'nin ilk modern sanat müzesi İstanbul Modern, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde müze girişi, atölye çalışması, rehberli tur ve film gösteriminden, tüm kadınların ücretsiz faydalanabileceğini açıkladı. Kadınlara yönelik düzenlenecek atölye çalışmasında katılımcıların, kişisel deneyimlerinden yola çıkarak bir duvar resmi oluşturacağı belirtilirken, rehberli turda ise modern ve çağdaş sanat alanında üretim veren kadın sanatçılardan Aliye Berger’in gravürleri, Semiha Berksoy’un “Hapishanede Ziyafet”, Nilbar Güreş’in “Soyunma”, Hale Tenger’in “Strange Fruit”, Handan Börütecene’nin “Kendini Bana Getir”, Selma Gürbüz’ün “Silik Kostüm” ve “Otoportre”, İnci Eviner’in “Yeni Vatandaş I-II-III”, Nil Yalter’in “Başsız Kadın ya da Göbek Dansı”, Fahrelnissa Zeid’in “Soyut Kompozisyon”, Nur Koçak’ın “Cahide’nin Öyküsü” adlı yapıtlarının inceleneceği ifade edildi. Etkinlik kapsamında, uzay ve bilimlerinin derinliklerindeki sorunları çözmeye çalışan 3 siyahi kökenli kadının gelmiş geçmiş en önemli NASA operasyonlarından birinde oynadıkları rolü anlatan "Gizli Sayılar" adlı film de, 8 Mart’ta İstanbul Modern Sinema’da kadın izleyicilerle buluşacak.

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