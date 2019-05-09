‘İstanbul Her Şeye Rağmen’ sergisi açılıyor

İSTANBUL, () - FOTOĞRAF sanatçısı Timurtaş Onan'ın şehrin gündelik yaşamına dair görsel hikayelerle yüklü ‘İstanbul Her Şeye Rağmen’ adlı sergisi bugün Galeri Ark’ta açılıyor.

Onan'ın fotoğrafları, ‘an’da kendini gösteren hesapsız ve kurgusuz gerçeğin büyüleyen, değiştiren, dönüştüren ve ‘her şeye rağmen’ kendini var eden olagelişini belgeliyor; dışarıdan ne kadar müdahale edilirse edilsin hayatın ve şehrin her şeyden azade kendine özgü bir akışı olduğunu, bu akışı hiçbir şeyin değiştiremeyeceğini ortaya koyuyor.

Sergi, 4 Haziran tarihine kadar ziyaret edilebilecek.