İstanbul Caz Festivali 25’inci yılını kutluyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilen İstanbul Caz Festivali, bu yıl 25’inci yaşını kutluyor. Festival, 26 Haziran - 17 Temmuz tarihleri arasında yıldız isimlerden yeni keşiflere 250’yi aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı İstanbul’un 27 farklı mekânında ağırlayacak.

25. İstanbul Caz Festivali’nin programı dün akşam Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıya, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, Garanti Bankası Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama İletişim Direktörü Elif Güvenen ile İstanbul Caz Festivali Direktörü Pelin Opcin ve İstanbul Caz Festivali Direktör Yardımcısı Harun İzer konuşmacı olarak katıldı.

İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, “Bugün dünyanın önde gelen sanatçılarının ziyaret haritasında İstanbul varsa bunda İstanbul Caz Festivali’nin önemli bir katkısı vardır. Festival 25. yılını kutladığı bu yıl da caz ve güncel müziği kentin farklı noktalarına, sokaklarına, parklarına taşıyacak ve İstanbul izleyicisine dünyanın dört bir yanından usta müzisyenlerle buluşma ve müziğin yeni ufuklarını keşfetme imkânı sunacak. İstanbul Caz Festivali’ni 21 yıldır destekleyerek sürekliliğinin sağlanmasına destek olan Garanti Bankası’na teşekkür ediyorum” dedi.

Taner, konuşmasının ardından “İKSV, Seve Seve” adlı yeni tanıtım filmini basın mensupları ile ilk kez paylaştı.

Garanti Bankası Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama İletişim Direktörü Elif Güvenen ise, “Bu senenin yeri apayrı. İstanbul Caz Festivali 25. yaşını kutluyor. Dile kolay 25 yıl, çeyrek asır. Bu kadar uzun bir süre, üstelik yükselen bir grafikle başarıyı yakalamak ve devam ettirmek hiç kolay değil. Ne şanslıyız ki biz de Garanti olarak 25 yılın 21’inde bu ekibin bir parçası olabildik, çorbada bizim de tuzumuz olabildi. İKSV’nin büyük bir emekle gerçekleştirdiği İstanbul Caz Festivali’nin sponsorluğunu üstlenmekten büyük mutluluk duyduk ve duymaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

İstanbul Caz Festivali Direktörü Pelin Opcin ile İstanbul Caz Festivali Direktör Yardımcısı Harun İzer’in festival programına dair detaylı bilgileri aktardığı basın toplantısına Türkiye’den sanatçılar ve caz sahnesinin tanınmış isimleri katıldı.

NICK CAVE & THE BAD SEEDS İSTANBUL’DA

İstanbul Caz Festivali’nin 25’inci yılına özel konukları arasında açıklanan ilk isim, kırk beş yıllık müzik kariyeri boyunca çok sayıda sanatçıya ilham kaynağı olmuş, Avustralyalı şarkıcı, söz yazarı, besteci, senaryo yazarı, şair ve aktör Nick Cave ile grubu The Bad Seeds oldu. Nick Cave & The Bad Seeds, festival kapsamında 10 Temmuz Salı akşamı KüçükÇiftlik Park’ta hayranlarıyla buluşacak. Festivalin bu yılki diğer sürprizleri arasında rock tarihinin en iyi vokallerinden Robert Plant ve grubu The Sensational Space Shifters’ın yanı sıra Benjamin Clementine, Melody Gardot, Caro Emerald, BADBADNOTGOOD, R+R=Now, Avishai Cohen ve Omar Sosa ile Yiliañ Canizares yer alıyor.



“VİTRİN: TÜRKİYE GÜNCEL MÜZİK BULUŞMASI” 27-30 HAZİRAN TARİHLERİ ARASINDA

Festival kapsamında geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen, yerli sahnenin başarılı müzisyen ve topluluklarını merkezine alarak daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamak amacıyla SOCAR Türkiye desteğiyle hayata geçirilen “Vitrin: Türkiye Güncel Müzik Buluşması” ikinci kez 27-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin ilk haftasındaki dört günde gerçekleşecek bu bölümü, festival izleyicisi ile beraber uluslararası müzik sektörünün önemli temsilcilerinden oluşan kalabalık bir delege de izleyecek.

Vodafone Freezone sponsorluğunda ücretsiz gerçekleştirilecek “Parklarda Caz” konserleri ve Kadıköy yakasında festival içinde festival deneyimi yaşatacak “Gece Gezmesi” bu yıl da devam ederken, tüm gün sürecek konserler ve atölye çalışmalarıyla minik cazseverlere hitap eden “Çocukça Bir Gün” başlıklı etkinlik de bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek.

FESTİVALDE FARKLI MEKÂNLARDA FARKLI DENEYİMLER

Bu sene de şehrin dört bir yanında müzikseverleri bir araya getirecek olan 25. İstanbul Caz Festivali, farklı mekânları konser mekânına çevirerek izleyicilere yeni konser deneyimleri yaşatmaya devam edecek. Festival konserlerine bu yıl ev sahipliği yapacak 27 mekân arasında festivalin 25 yıllık geçmişinde unutulmaz bir yeri olan ve bu sene tekrar festival konserlerine ev sahipliği yapacak olan Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi’nin yanı sıra, bu yıl ilk defa festivalde kullanılacak Beyoğlu’nun en eski binalarından Venedik Sarayı’nın bahçesi de yer alıyor. Festivale bu yıl Zorlu PSM Ana Tiyatro, Zorlu PSM Drama Sahnesi ve Zorlu PSM STUDIO, The Marmara Esma Sultan Yalısı, Venedik Sarayı Bahçesi, Sultan Park Swissotel The Bosphorus, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras, Sakıp Sabancı Müzesi the Seed, Uniq Açık Hava Sahnesi, Uniq Hall, Küçükçiftlik Park, KüçükÇiftlik Bahçe, Beykoz Kundura, Fenerbahçe Khalkedon, Fenerbahçe Parkı, Beylikdüzü Yaşam Vadisi Parkı ve Salon İKSV ev sahipliği yapacak. Gece Gezmesi ise All Saints Moda Kilisesi, Ağaç Ev, Moda Kayıkhane, Baba Sahne, Club Quartier, Bant Mag. Havuz / BİNA, KargART, Moda Sahnesi ve Zor’da gerçekleştirilecek konserlerle festival içinde bir festival deneyimi yaşatacak.

FESTİVALİN YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ

25. İstanbul Caz Festivali’nin Yaşam Boyu Başarı Ödülü, iki önemli caz üstadı Nezih Yeşilnil ve Şevket Uğurluer’in yanı sıra Balarısı Ahmet olarak da tanınan ağız armonikası sanatçısı Ahmet Faik Şener’e festivalin açılış töreninde takdim edilecek.