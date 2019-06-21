Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
81 ilde çocuklar tenise yönlendirilecek
81 ilde öğretmenler tenis eğitimi...
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli oldu
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli...
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak seçmenleri açıkladı
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak...

İstanbul Arkeoloji Müzeleri saat 23:00'e kadar açık olacak

Gökhan Artan / İstanbul, 21 Haziran ()-İstanbul Arkeoloji Müzeleri, yılın en uzun gündüzü olan bugün saat 23:00'e kadar ziyaretçilerine kapılarını açık tutacak. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü resmi twitter hesabından, "21...

İstanbul Arkeoloji Müzeleri saat 23:00'e kadar açık olacak

Gökhan Artan / İstanbul, 21 Haziran ()-İstanbul Arkeoloji Müzeleri, yılın en uzun gündüzü olan bugün saat 23:00'e kadar ziyaretçilerine kapılarını açık tutacak.
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü resmi twitter hesabından, "21 Haziran 2019 'Müzede En Uzun Gün' etkinliği kapsamında bugün İstanbul Arkeoloji Müzeleri 23.00'a kadar açık olacaktır. Biletiniz veya müzekartınız ile giriş yapabilirsiniz. Tüm ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Not: Müzeye son giriş saati 22:00'dir" duyurusu yapıldı.
Osman Hamdi Bey tarafından "Müze-i Hümayun" yani İmparatorluk Müzesi olarak kurulan ve 13 Haziran 1891 yılında ziyarete açılan, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul’un Sultanahmet semtinde, Gülhane Parkı’ndan Topkapı Sarayı’na çıkan Osman Hamdi Bey yokuşunda yer alıyor.
İsminin çoğul olarak kullanılmasının nedeni ise, idaresi altında Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi, Çinili Köşk Müzesi olmak üzere üç ayrı müzenin bulunmasından kaynaklanıyor. Bugün Eski Şark Eserleri Müzesi olarak kullanılan bina, 1883 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi olarak yine Osman Hamdi Bey tarafından kuruldu.
1472 yapım tarihli Çinili Köşk ise Fatih Sultan Mehmet’in av köşkü olup, İstanbul’un en eski sivil mimarı örneklerinden biri.Türkiye’nin ilk müzesi olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri, dünyada müze binası olarak tasarlanan ve kullanılan ilk on müze arasında yer alıyor.
Koleksiyonlarında, 73 bin 275 tablet, 575 bin sikke ve geri kalanı arkeolojik eser olmak üzere yaklaşık 750 bin eser ve 1958 adet el yazması bulunuyor. Bu eserlerden, yaklaşık 9 bin adedi açık ve kapalı olarak sergileniyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328