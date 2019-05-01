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İspanyol sanatçıdan ‘De Dentro/İçerden’ sergisi

İspanyol sanatçı Alfonso Ruiz Felipe, ‘De Dentro/İçerden’ isimli seramik sergisiyle Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluştu. Hayatın dalgalarını ve gelgitlerini yansıttığı eserlerini ‘İçerden’ gelen bir duyguyla şekillendirdiğini...

İspanyol sanatçıdan ‘De Dentro/İçerden’ sergisi
İspanyol sanatçı Alfonso Ruiz Felipe, ‘De Dentro/İçerden’ isimli seramik sergisiyle Trump Art Gallery’de sanatseverlerle buluştu. Hayatın dalgalarını ve gelgitlerini yansıttığı eserlerini ‘İçerden’ gelen bir duyguyla şekillendirdiğini belirten Alfonso Duiz Felipe’nin sergisi bugünden itibaren 31 Mayıs’a kadar gezilebilecek.

Trump Alışveriş Merkezi’nin sergi alanı Trump Art Gallery, Türkiye’de başarılı çalışmalara imza atan İspanyol sanatçı Alfonso Ruiz Felipe’nin sergisine ikinci kez ev sahipliği yapıyor. Ateşin, suyun, havanın, rengin ve hayatın dalgalarını, küçük-büyük gelgitlerini eserlerine yansıtan Alfonso Ruiz Felipe, yarattığı tanımsız formlu seramiklerinin bazılarını ahşapla buluşturuyor, bazılarını da ışık ve gölge oyunlarıyla süslüyor. Sanatçının Osmanlı kültüründen ve Kur'an-ı Kerim’den esinlenerek oluşturduğu, üzerinde dua ayetlerinin yer aldığı eserleri de sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Küratörlüğünü Kenan Bahar Derre’nin yaptığı, yaklaşık 45 farklı eserin yer aldığı ‘De Dentro/İçerden’ adlı sergi, 31 Mayıs tarihine kadar Trump Alışveriş Merkezi B3 katında bulunan Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilecek.

(FOTOĞRAF)

 

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