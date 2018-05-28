MUSTAFA Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının fotoğraflarının yer aldığı, 100 yıllık 'İslam'ın Halaskârları' afişi, Samsun Kent Müzesi'nde sergileniyor.

Kocaeli Gebze'de koleksiyoncu Mesut Pektaş'ın avukatı aracılığıyla bağışladığı, Atatürk ve silah arkadaşlarının fotoğraflarının yer aldığı, 100 yıllık renkli taş baskı 'İslam'ın Halaskârları' adlı afiş, ​Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve Avrupa Müze Akademisi'nin (EMA) düzenlediği '20'nci Luigi Micheletti Award Müze Yarışması'nda Avrupa'nın en iyi 6 müzesinden birisi olan Samsun Kent Müzesi'nde sergileniyor.

Afişle ilgili bilgi veren Kent Müzesi Şube Müdürü Nilgün Sarıçoban, "Milli Mücadele Dönemi'nde basılmış olan söz konusu eserimiz, Cumhuriyet tarihimiz açısından büyük önem taşımakta. 1918 yılında basılmış 10 taş baskıdan biri olan Atatürk ve silah arkadaşlarına ait 'İslam'ın Halaskârları', Samsun Kent Müzesi ziyaretçilerine sergilenmektedir. Eserin kayıp olduğu iddiaları tamamen asılsızdır. Bu eser ilk olarak Samsun Kent Müzesi'ne bağışlanmıştı ve o günden bu yana da müzemizdedir" dedi.

Afişin başlığında Osmanlıca 'Halaskâran-ı İslam' (İslam Kurtarıcıları) ibaresi bulunuyor. Afişte Mustafa Kemal Atatürk ile 13 silah arkadaşının fotoğrafları yer alıyor. Türk bayrağı ve iki asker resminin bulunduğu afişin orta kısmında ise üzerinde ay yıldızlı elbise bulunan, sağ elinde bir kama, sol eli ile haritadaki Misak-ı Milli sınırlarını gösteren bir kadın resmi bulunuyor. Kadın resminin ayrıca Türklerin anayurdunu da temsil ettiği belirtildi.



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