Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TSK'ya dev FETÖ operasyonu… 300 askere yakalama kararı
300 asker hakkında FETÖ'den gözaltı...
Hakan Atilla için özel rapor: Daha az güvenlik bir cezaevine taşınmalı 
Hakan Atilla için özel rapor:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cenazede Abdullah Gül'e tepki
Cenazede Abdullah Gül'e tepki

İsimlerle dolu Neşet Ertaş portresi

KIRŞEHİR Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından açılan yıl sonu sergisinde, kaput bezi üzerine çizilen 'Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş' silüetine, 800 ziyaretçi isimlerini yazdı. Halk Eğitim Merkezi ve Akşam...

İsimlerle dolu Neşet Ertaş portresi
KIRŞEHİR Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından açılan yıl sonu sergisinde, kaput bezi üzerine çizilen 'Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş' silüetine, 800 ziyaretçi isimlerini yazdı.
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından açılan yıl sonu sergisi Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı. Sergide, farklı alanlarda eğitim alan kursiyerlerin eserleri sergilendi. Vatandaşın yoğun katılım gösterdiği sergide, Halk Eğitim Merkezi Resim Bölümü Öğretmeni Ömer Şahin'in kursiyerlerle birlikte, 2x2 metre boyutunda kaput bezinin üzerine kara kalemle yaptığı 'Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş' silüeti büyük ilgi gördü. Çalışma kapsamında, Şahin ziyaretçilerden silüetin boş bölümlerine isim ve soyadlarını yazmasını rica etti. 800 ziyaretçinin eserin boş bölümlerine isim ve soyadlarını yazmasıyla portre ortaya çıktı.
SIRA DIŞI ÇALIŞMA OLDU
Kırşehir'de ilk defa böyle bir çalışmanın yapıldığını belirten resim öğretmeni Ömer Şahin, "Kaput bezi üzerine bir çalışma yaptık. İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Resim öğretmeni olduğum için genelde resim yapıyorum. Bu defa farklı bir çalışma oldu. Emeği geçen öğrencilerime de teşekkür ediyorum. Vatandaşların dikkatini çekiyor" dedi.
Şahin, sergi bitiminde Halk Eğitim Merkezi’nde de bu örnek çalışmayı sergileyeceğini belirti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314