“Işıkla resmeden” Ali Öz hakkında kitap yayımlandı

İstanbul, 11 Mayıs () – Foto muhabiri Ali Öz’ün hayatını ve fotoğraf yaklaşımını anlatan ve Tekin Ertuğ tarafından kaleme alınan “Işıkla resmedenler 10” adlı kitap Alter Yayınevi tarafından yayımlandı.

Tekin Ertuğ “IŞIKLA RESMEDENLER’’ kitap serisinde kapsamında çıkan kitabın önsözünde Ali Öz’ün 37 yıldır fotoğraf çektiği anlatılıyor. Ali Öz, kitapla ilgili olarak, “Ülkenin içinde bulunduğu çalkantılı ortamda siyaset, fotoğraf ve foto muhabirliği üzerine anlamlı bir çalışma oldu. Hatta bu çalışmaya ‘Bir foto muhabirinin ders notları’ bile diyebiliriz.” diyor. Ali Öz, nesnel olarak kalmadığını söylediği foto muhabirlik mesleğini idealistçe yapmayı düşünen gençlere örnek olmasını dilediği kitabın önsözünde “Ben yalnızca fotoğraf çekmekten mutlu oldum ve onu yaptım. Hiçbir çalışmama proje niyetiyle başlamadım, ürettikçe üretim fazlamı insanlarla paylaştım. Paylaştıkça da çoğaldım. Okul yıllığındaki yazımda söylediğim gibi, ‘En çok insanları sevdim, en çokta onlarla kavga ettim, onların yabancılaşmışlıklarına ve tutsaklıklarına tahammül edemedim, karanlık odada agrandisörden süzülen ışıkta insanı gördüm’ Kıblem her şeye rağmen hep insan oldu. Okulda fotoğraf hocalarımızın bana ilk öğrettiği cümle “Fotoğraf ışıkla yazı yazma sanatıdır”. Ben de hayatım boyunca ışığın ve insanın peşinde oldum.” diyor

Kesin sayısını bilmediği arşivinde yaklaşık 500 bin kare dia, siyah beyaz fotoğraf ve 500 bin kare de dijital fotoğraf olduğunu anlatan Öz, en büyük hayalinin “Türkiye Politik Belgeseli’’ kitabı olduğunu söylüyor. 310 sayfalık kitabın arka kapağında fotoğraf ustalarından Ali Öz’le ilgili görüşler de bulunuyor.

