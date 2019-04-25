İsfanbul Mini Basketbol Turnuvası renkli görüntülere sahne oldu

İSTANBUL, () – İSFANBUL AVM’de düzenlenen İsfanbul Mini Basketbol Turnuvası, 200’den fazla çocuğun katılımı ile kıyasıya bir mücadeleye ev sahipliği yaptı. Yaş gruplarına göre düzenlenen turnuvada tüm çocuklar hem eğlendi, hem kazandı.

İsfanbul Alışveriş Merkezi tarafından organize edilen İsfanbul Mini Basketbol Turnuvası, ısınma antrenmanları ile başladı. 200’den fazla çocuğun katıldığı turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Yaş gruplarına göre düzenlenen turnuvada tüm çocuklar hem eğlendi, hem kazandı.

Gün boyunca farklı saatlerde gerçekleştirilen bando gösterileri yapıldı. Miniklerin alkışlarının eşlik ettiği gösterilere ilgi yoğundu. Saat 17.00’da başlayan İsfanbul AVM Korteji, İsfanbul AVM’nin simgelerinden biri olan nostaljik tramvay misafirleri eğlendirdi.

(FOTOĞRAFLI)