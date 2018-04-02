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Isac Elliot D&R'da sevenleriyle buluştu

POP müzik dünyasının yeni star adayı Isac Elliot mini performansı ve imza günüyle D&R Trump AVM’de sevenleriyle bir araya geldi. Kültür, sanat ve eğlence dünyası D&R birbirinden değerli isimleri ağırlamaya devam ediyor.  Gençlerin...

Isac Elliot D&R'da sevenleriyle buluştu
POP müzik dünyasının yeni star adayı Isac Elliot mini performansı ve imza günüyle D&R Trump AVM’de sevenleriyle bir araya geldi.

Kültür, sanat ve eğlence dünyası D&R birbirinden değerli isimleri ağırlamaya devam ediyor.  Gençlerin yeni gözdesi 17 yaşındaki Finlandiyalı pop şarkıcısı Isac Elliot, Avrupa turu kapsamında  D&R Trump AVM’de hayranlarıyla buluştu.

Ülkemizde de geniş bir hayran kitlesi olan başarılı genç pop yıldızı Isac Elliot, sevenleri için 4 şarkılık mini bir akustik performans sergiledi. Hayranlarının yoğun ilgisinden oldukça mutlu olan başarılı şarkıcı konser sonrası albümünü imzalayarak hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

Finlandiya’da yıllardır varlığını sürdüren ve bölgenin en başarılı korolardan biri kabul edilen Cantores Minores’in bir üyesi olarak müzik hayatına ilk adımı atan Isac Elliot, önce kendi ülkesi Finlandiya’da daha sonra ise ilk single’ı “New Way Home” ile diğer Kuzey Avrupa ülkelerinde dikkatleri çekmeyi başardı. Genç yaşına rağmen profesyonel müzik kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Elliot’ın ünü dünyada yayılmaya devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

 

 

 

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