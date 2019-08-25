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İrem Derici Bartın'da 5 bin kişiye konser verdi
BARTIN Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen İnkum Kum Zambağı Festivali'nde sanatçı İrem Derici, kumsalda kurulan platformda 5 bin kişiye konser verdi. 5’inci İnkum Kum Zambağı festivalinin son akşamında pop müziği sanatçısı...
KÜLTÜR-SANAT 24.08.2019, 21:33
BARTIN Belediyesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen İnkum Kum Zambağı Festivali'nde sanatçı İrem Derici, kumsalda kurulan platformda 5 bin kişiye konser verdi.
5’inci İnkum Kum Zambağı festivalinin son akşamında pop müziği sanatçısı İrem Derici İnkum tatil beldesinde kumsala kurulan platformda konser verdi. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde İrem Derici sevilen şarkılarını seslendirerek, sevenlerini coşturdu. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ünlü sanatçı İrem Derici'ye, Bartın’ın tel kırma şalını hediye ederek etti.
5’inci İnkum Kum Zambağı festivalinin son akşamında pop müziği sanatçısı İrem Derici İnkum tatil beldesinde kumsala kurulan platformda konser verdi. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde İrem Derici sevilen şarkılarını seslendirerek, sevenlerini coşturdu. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ünlü sanatçı İrem Derici'ye, Bartın’ın tel kırma şalını hediye ederek etti.
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