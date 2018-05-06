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İpekyolu Belediyesi 'Kısa Film Festivali' sona erdi

VAN'ın İpekyolu Belediyesi tarafından 03-05 Mayıs tarihleri arasnıda 1'incisi düzenlenen 'Kısa Film Festivali', dereceye giren film sahiplerine ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sinemaseverlerin yoğun...

İpekyolu Belediyesi 'Kısa Film Festivali' sona erdi
VAN'ın İpekyolu Belediyesi tarafından 03-05 Mayıs tarihleri arasnıda 1'incisi düzenlenen 'Kısa Film Festivali', dereceye giren film sahiplerine ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festival, bir otelde yapılan ödül töreniyle sona erdi. Programa, Vali Yardımcısı Mehmet Parlak, Van Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Van Jandarma İl Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, Van YYÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Demirel, Sinema Film Yönetmenleri Duygu Sağıroğlu, Feyzi Tuna, Belgesel Film Yönetmeni Ümit Kıvanç ile Usta oyuncu Münir Özkul'un kızı Güner Özkul ve STK, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. 
Kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon, engelsiz yaşam ve Van temalı filmler kategorilerinde 13 ödülün verildiği festivale 424 başvuru yapıldı. Van Asayiş Kolordu Komutanlığı Bando Takımı tarafından dünyada ve Türkiye'de ün yapmış filmlerin müziklerinin çalınmasıyla başlayan program, daha sonra 7 kategoride dereceye giren filmlerin ödüllendirilmesi ile son buldu.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, Van'ın tarihinde her zaman kültürün, sanatın izlerinin yoğun şekilde görüldüğünü belirterek, "Van, zengin kültürel ve sanatsal değerleri ile de geleceğe ışık tutmuş bir geçmişe sahip. İşte tam da bu noktada adını tarihi İpekyolu'nda yer alan ilçenin hem kaymakamı hem de belediye başkan vekili olarak tarihe olan borcumuzu bir nebze de olsa ödeyebilmek, sahip olunan tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri tüm dünyaya duyurabilmek ve mayasında var olan sanatsal değerleri tekrar ortaya çıkararak tarihe önemli bir not düşebilmek için Ulusal Kısa Film Festivali'ni gerçekleştirme kararı aldık. Tarihi misyonuna yakışır, sinema gibi etkili bir iletişim aracı içeren festivalimizle Van'ımıza ait tüm güzellikleri, tüm dünyaya yayabilmek için başlattığımız uzun ve meşakkatli bir süreçte yaptığımız çalışmalarla bugün sizlerin huzurunuza çıkmış bulunmaktayız. Festivalimiz, bu yıl ilk kez düzenlenmesine rağmen ülkenin dört bir köşesinden yoğun bir başvuru almıştır. Gerek yönetmenlerin, gerekse de sinemaseverlerin festivalimize ilgisi bizleri fazlasıyla mutlu etmiştir" dedi.

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