İngilizler, Türk rap grubunun belgeselini çekecek

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - İNGİLİZ yapımcılar, Türk rap grubu Tahribad-ı İsyan’ın belgeselini çekecek.
İngiliz yapım şirketi Verse Films, Sulukule’den müzik dünyasına atılan ve prodüktörlüğünü Kenan Doğulu’nun yaptığı Tahribad-ı İsyan grubunun belgeselini çekme kararı aldı. Yönetmen Sulaiman Al-sibai tarafından çekilecek belgeselde Sulukuleli grup üyelerinin yaşamlarından kesitler sunulacağı ve müzikle ilk buluştuğu anların anlatılacağı belirtildi. Belgeselin çekimlerine önümüzdeki hafta başlanacak.
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