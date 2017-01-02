İngiliz yazar John Berger hayatını kaybetti

Orhan SENCER/İSTANBUL, () - DÜNYACA ünlü İngiliz yazar ve sanat eleştirmeni John Berger, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Sanat yaşamına ressam olarak başlayan ve daha sonra sanat eleştirmenliği de yapan dünyaca ünlü İngiliz yazar John Berger, 90 yaşında hayatını kaybetti. "G." adlı kitabıyla, dünyanın en saygın edebiyat ödüllerinden biri olan "Man Booker Prize"ı 1972 yılında kazanan Berger, "Golden PEN" ve "Petrarca-Preis" ödüllerine de layık görüldü. "G."nin yanı sıra "Görme Biçimleri", "Yedinci Adam", "Düğüne" gibi önemli eserlerin de sahibi olan John Berger, çağın en etkili yazarlarından biri olarak gösteriliyordu.