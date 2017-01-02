Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü işadamının kızı da saldırıda öldü
Lübnan heyeti Reiana saldırısı için...
'Adli Google' hayata geçti
'Adli Google' hayata geçti
Rus diplomatlar Washington’u terk etti
Rus diplomatlar Washington’u terk etti
Yeni yıla dolar 3.54, euro da 3.72 liranın üzerinde başladı
Yeni yıla dolar 3.54, euro...

İngiliz yazar John Berger hayatını kaybetti

Orhan SENCER/İSTANBUL, () - DÜNYACA ünlü İngiliz yazar ve sanat eleştirmeni John Berger, 90 yaşında hayatını kaybetti. Sanat yaşamına ressam olarak başlayan ve daha sonra sanat eleştirmenliği de yapan dünyaca ünlü İngiliz yazar John...

İngiliz yazar John Berger hayatını kaybetti

Orhan SENCER/İSTANBUL, () - DÜNYACA ünlü İngiliz yazar ve sanat eleştirmeni John Berger, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Sanat yaşamına ressam olarak başlayan ve daha sonra sanat eleştirmenliği de yapan dünyaca ünlü İngiliz yazar John Berger, 90 yaşında hayatını kaybetti. "G." adlı kitabıyla, dünyanın en saygın edebiyat ödüllerinden biri olan "Man Booker Prize"ı 1972 yılında kazanan Berger, "Golden PEN" ve "Petrarca-Preis" ödüllerine de layık görüldü. "G."nin yanı sıra "Görme Biçimleri", "Yedinci Adam", "Düğüne" gibi önemli eserlerin de sahibi olan John Berger, çağın en etkili yazarlarından biri olarak gösteriliyordu.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55