ING Bank Baba Sahne’nin ana sponsoru oldu

İstanbul, 28 Mart () - ING Bank, sevilen oyuncu Şevket Çoruh’un iki yıl önce kurduğu Kadıköy’deki tiyatrosu Baba Sahne’nin ana sponsoru oldu.

Sürdürülebilir ve sorumlu bankacılık anlayışı çerçevesinde faaliyet gösteren ING Bank, açıldığından bu yana şehrin kültür-sanat hayatında önemli bir yer edinen Baba Sahne’nin ana sponsoru oldu.

Bankanın reklam yüzü olan Ozan Güven’in Günay Karacaoğlu ile başrolü paylaştığı “Don Kişot’um Ben” oyunu da dahil olmak üzere Baba Sahne yapımı tüm oyunları Nisan ayından itibaren yüzde 20 indirimle seyredebilecek.

ING Bank Türkiye’nin de içinde bulunduğu ING Grubu, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde başlattığı çeşitli destekler ve iş birlikleri ile sanatı ve sanatçıları desteklemeyi sürdürüyor. Grubun destek verdiği programlar ve etkinlikler arasında dünyanın en önemli eserlerine ev sahipliği yapan müzeler, genç yetenekleri destekleyen eğitim programları ve pek çok yerel kültür-sanat etkinliği bulunuyor.

Global Compact Türkiye Sürdürülebilir Bankacılık ve Finans Çalışma Grubu, TÜSİAD STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics/Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Çalışma Grubu ve Global Compact Türkiye Kadının Güçlenmesi Çalışma Grubu üyesi olan ING Bank Türkiye, aynı zamanda, Birleşmiş Miletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri imzacısı ve her yaştan kadını ve erkeği toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları için değişimin savunucusu ve temsilcisi olmaya çağıran Birleşmiş Milletler’in “HeForSHE” hareketinin destekçisi.