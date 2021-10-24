Infinit Harbiye Açıkhava Konserleri Nil Karaibrahimgil ve MFÖ ile devam ediyor!

Serdar Ortaç ve Yüksek Sadakat ile başlayan Infinit Harbiye Açıkhava Konserleri tüm hızıyla devam ediyor. 26 ve 27 Ekim tarihlerinde Nil Karaibrahimgil ve MFÖ’nün sahne alacağı konserlerin biletleri biletinial.com üzerinden alınabiliyor.

İstanbul’un en eski sahnelerinden Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi, sezonu Infinit organizasyonu ile 22 Ekim’de Serdar Ortaç’ı, 23 Ekim’de Yüksek Sadakati ağırladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür A.Ş. ve kültür sanat sektörü iş birliğiyle gerçekleşen Koltuk Senin! kampanyası büyük ilgi gördü. Konser öncesi 24 yaş ve altı İstanbullular uzun kuyruklar oluşturdu.

Serdar Ortaç ile başlayan Infinit Harbiye Açıkhava Konserleri serisinin ilk gecesinde İrem Derici, Murat Balcı ve Deeperise gibi ünlü isimler seyirciler arasındaydı. Serinin ikinci gecesi Yüksek Sadakat sahne aldı. Aşk 101’in sevilen oyuncusu İpek Filiz Yazıcı da seyirciler arasındaydı. Geceye Ufuk Beydemir ‘Kafile’ şarkısı, Sena Şener ise ‘Aklımın İplerini Saldım’ şarkılarına eşlik etti.

Nil Karaibrahimgil’den bu sezon ilk ve son Harbiye Açıkhava konseri!

Serdar Erener tarafından hazırlanan ‘Bahçemde bir gece’ konseptinde evinin bahçesini 26 Ekim’de Harbiye Açıkhava sahnesine taşıyacak. Son iki yıldır, orman kenarında doğayla iç içe yaşayan Nil Karaibrahimgil, bu hayatı ve bu hayatın onda yarattığı ilhamı paylaşmak üzere, bahçesini İstanbul’un ortasına taşıyacak. Sanatçı, iklim kriziyle ilgili çalışan, kurucularından olduğu Yuvam Dünya Derneği için yazdığı, kendisinin ‘çevre için insanları uyandırma şarkısı’ diye adlandırdığı ‘uyan anne’ parçasını da seslendirecek.

Dillerden düşmeyen şarkıların yaratıcısı, yıllara meydan okuyan efsane grup MFÖ serinin son konserini verecek.

Sayısız beste ve sözleri sayesinde dinleyicisiyle 50 yıla dayanan eşsiz bir bağ kuran MFÖ, neredeyse her gün yeniden doğan şarkıları ve çok sesli müziğiyle, Infinit Harbiye Açıkhava Konserleri serisinin son günü olan 27 Ekim Çarşamba akşamı sevenleriyle buluşacak.

Infinit hakkında

Yıllardır müzik sektöründe kendi şirketleri ve projeleriyle var olan İpek İyier ve Bilal Oğuz, pandeminin sektörel durağanlığında tanışır; ortak vizyon, ortak hedefler ve ortak etik kaygılar temelinde güç birliği yaparak birlikte yürüme kararı verirler. Böylelikle sadece müzik sektöründeki varlıklarını değil, aynı zamanda bir tarafın TV prodüksiyon, diğer tarafın medya planlama/satın alma güçlerini de birleştirmiş olurlar. Sonuç olarak Infinit hem müzik hem medya sektöründe hizmet veren güçlü, tecrübeli, vizyoner ve yenilikçi bir şirket olarak 2021 yılında hayatına başlar.