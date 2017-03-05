İnfaz koruma memuru roman yazdı

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ANTALYA L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memuru 29 yaşındaki Yasin Duman, roman yazarı oldu ve 'Ve Sonra Yeniden Doğdum' kitabını çıkardı.

Psikolojik ve şizofrenik bir yaşamı ele aldığı romanda bir morg görevlisini anlattığını söyleyen 6 yıllık infaz koruma memuru Yasin Duman, "Başta editörüm olmak üzere bazıları beni ruh hastası olarak değerlendirdi. Bazı psikolog arkadaşlar, benim yer altı edebiyatının yazarı olduğumu düşünüyor. Bazıları da farklı bakış açım olduğu için yeni bir yaşam tercümanı olarak nitelendirdi" dedi.

KİTABIN CEZAEVİYLE İLGİSİ YOK

Yazdığı kitapla görev yaptığı cezaevi arasında bir bağlantı olmadığını anlatan Yasin Duman, "Ancak cezaevindeki psikolojik durumla alakası olabilir" dedi.

Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin farklı farklı hayatlardan geldiğini, bazılarının psikolojik durumunun çok ağır, bazılarının çok komik ve ironik olduğunu, kitabında bunların etkisinin de olabileceğini anlatan Yasin Duman, gezerek, okuyarak ve yaşayarak edindiği bilgi birikimini yazarak değerlendirmek istediğini söyledi.

Yasin Duman, internet üzerinden ve bazı kitap evlerinde satışa kitabının devamının da geleceğini belirterek, şunları söyledi:

"Kitabımda özetle, fantezi yapılmış bir hayat var. Bir şeyleri saklamaya ve yalan söylemeye o kadar meyilliyiz ki. Eğer içinde söyleyemediğin bir şey varsa bunu bu kitapta rahatça ifade edebilirsin. Ben utandığım her şeyi döktüm. Sen de utandığın şeyleri gör demek istedim. Kitapta şizofren ve doğmamış birinden bahsediyorum. Bu adamın ruhu yok, bedeni yok. Ruhu ve bedeni olmayan birinin gerçekliğinden bahsediyorum."

Duman kitabının kapak tasarımının da kendisine ait olduğunu söyledi.

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