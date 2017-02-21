İKSV Kültür Sanat Kart'a üç haftada 64 bin 711 üniversiteli başvurdu

Orhan SENCER / İSTANBUL, () - İSTANBUL Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV), öncü sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu'nun desteğiyle bu yıl ilk kez hediye edeceği İKSV Kültür Sanat Kart'ı almaya hak kazanan bin üniversite öğrencisi belirlendi. İKSV'nin 2017 yılı içinde düzenleyeceği tüm etkinliklerde geçerli olacak 250 lira değerindeki İKSV Kültür Sanat Kart için 3 haftada Türkiye'nin 81 ilinden 64 bin 711 öğrenci başvurdu.



İKSV Kültür Sanat Kart'ı almaya hak kazanan bin üniversite öğrencisi, 13 Şubat'ta yapılan Milli Piyango çekilişi sonucunda belirlendi. Türkiye'nin 81 ilindeki 173 üniversiteden 64 bin 711 öğrencinin başvurduğu İKSV Kültür Sanat Kart'ı almaya hak kazanan bin asil talihli ile 500 yedek talihlinin tam listesi binuniversiteliaraniyor.com adresinde duyuruldu. İKSV Kültür Sanat Kart sahipleri, kartlarını 20 Şubat Salı gününden itibaren 7 Mart tarihine kadar, hafta sonları da dahil olmak üzere 10.00-17.00 saatleri arasında, İKSV'nin Şişhane'deki binasından teslim alabilecek. İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın öğrenimini Türkiye'de sürdüren 18-25 yaş arası bin üniversite öğrencisine hediye edeceği 250 lira değerindeki İKSV Kültür Sanat Kart, İKSV'nin düzenlediği tüm etkinliklerde 2017 sonuna dek kullanılabilecek.



İKSV'nin, kuruluşunun 45. yılında öncü sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu'nun desteğiyle hayata geçirdiği İKSV Kültür Sanat Kart, Türkiye'de eğitim hayatını sürdüren üniversite öğrencilerinin kültür-sanat etkinliklerine erişimini artırmayı amaçlıyor. İKSV Kültür Sanat Kart projesi, Eczacıbaşı Topluluğu'nun desteğiyle önümüzdeki yıllarda da devam edecek.

KÜLTÜR SANAT KART'I KAZANAN ÜÇ ÖĞRENCİ, BÜLENT ECZACIBAŞI İLE BULUŞTU



İKSV Kültür Sanat Kart'ı kazanan öğrencilerden üçüne kartlarını, Eczacıbaşı Topluluğu ve İKSV Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı verdi. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği birinci sınıf öğrencisi Atılgan Nalıncıoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği birinci sınıf öğrencisi Göksu Melisa Akgül ile Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri ikinci sınıf öğrencisi Berna Mert, kartlarını alırken Bülent Eczacıbaşı ile sohbet ettiler. Takip ettikleri kültür sanat etkinliklerinden bahseden öğrencilerin ortak noktaları güncel müzik oldu. İKSV Kültür Sanat Kart'ı kazandıkları için mutluluklarını paylaşan gençler, daha çok gencin sanat etkinlikleriyle buluşabilmesi adına bu projenin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi konusundaki temennilerini paylaştılar.



TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN 65 BİNE YAKIN BAŞVURU



İKSV Kültür Sanat Kart'a 23 Ocak-11 Şubat tarihleri arasında binuniversiteliaraniyor.com adresi üzerinden Türkiye'nin dört bir yanından 64 bin 711 üniversite öğrencisi başvurdu. Türkiye genelindeki 183 üniversitenin 173'ünden başvuru alındığı belirtilirken, başvuruların yüzde 68'inin İstanbul'dan, yüzde 32'sinin ise İstanbul dışındaki şehirlerden olduğu bildirildi. Çekiliş sonucunda eğitimini İstanbul'da sürdüren 683, İstanbul dışında sürdüren 317 öğrencinin İKSV Kültür Sanat Kart almaya hak kazandığı açıklandı. Kazanan bin üniversitelinin yüzde 12'sinin öğrenim gördüğü İstanbul Üniversitesi en talihli üniversite oldu. İstanbul Üniversitesi'ni sırasıyla Marmara Üniversitesi (yüzde 7,7), İstanbul Teknik Üniversitesi (yüzde 5), Boğaziçi Üniversitesi (yüzde 4,5), Yıldız Teknik Üniversitesi (yüzde 4,5), Anadolu Üniversitesi (yüzde 2,9) ve Kocaeli Üniversitesi (yüzde 2,6) takip etti. En çok başvuru alan şehir 44 bin 076 başvuru ile İstanbul oldu.

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