İki katlı evinin çatısında gözetleme kulesi gibi çardak kondurdu

Yavuz ÇİFÇİ/HAYMANA(Ankara), () - ANKARA'nın Haymana İlçesi Güzelcekale Mahallesi'nde oturan Müstehattin Ünal, iki katlı evinin çatısına gözetleme kulesi gibi çardak yaptırdı.

Müstehattin Ünal'ın, ilçeyi kuşbakışı gören iki katlı evinin çatısındaki çardak, herkesin dikkatini çekiyor. Eve yorgun geldiğinde çardağa çıkıp dinlendiğini ve burada vakit geçirmeyi sevdiğini söyleyen Ünal, kimi zaman manzara seyrettiğini, kimi zaman uyuduğunu söyledi. Çatıya çardak yapmaktan çok mutlu olduğunu belirten Ünal, "Üşenmedim, evimin çatısına çardak kondurdum. Yadırgayanlar oldu ama iyi ki yapmışım. En huzur bulduğum yer burası. Buradaki dünya bana ait ve ben halimden çok memnunum" dedi.

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