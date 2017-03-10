İki farklı sanat dalı aynı sahnede buluşacak

İSTANBUL, () İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ)'nün düzenlediği etkinlikte Borusan Quartet konser verirken, ressam Ekrem Kahraman ise müzikten esinlenerek doğaçlama resimleri izleyicilerin beğenisine sunacak. Etkinlikte iki farklı sanat dalı aynı sahnede buluşacak.

ÜNLÜ BESTECİLERİN ESERLERİ SESLENDİRİLECEK

İKÜ Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek olan konser İstanbullu sanatseverler ile buluşacak. Etkinlikte, aralarında Phillip Glass, Arvo Part ve Peteris Vasks gibi bestecilerin yapıtları seslendirilecek.

Üniversitenin Ataköy yerleşkesinde gerçekleştirilecek konser ve resim etkinliği 14 Mart Salı akşamı saat 19.00'da düzenlenecek.

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