Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

İdil Biret “Mythical Trips to Romantic Lands” resitali ile Londra'da

Celal Sönmez /Londra, 27 Nisan () - Dünyaca ünlü virtüöz piyanist İdil Biret, 13 Mayıs tarihinde Piu Entertainment organizasyonuyla Cadogan Hall'da gerçekleşecek “Mythical Trips to Romantic Lands” isimli resitaliyle yeniden Londra'da sahne...

İdil Biret “Mythical Trips to Romantic Lands” resitali ile Londra'da

Celal Sönmez /Londra, 27 Nisan () - Dünyaca ünlü virtüöz piyanist İdil Biret, 13 Mayıs tarihinde Piu Entertainment organizasyonuyla Cadogan Hall'da gerçekleşecek “Mythical Trips to Romantic Lands” isimli resitaliyle yeniden Londra'da sahne alıyor.
İdil Biret, Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle, Piu Entertaintment tarafından düzenlenen resitalde Schumann ve Rachmaninov'dan yapıtlar seslendirecek. İdil Biret resitale, Schumann’ın en çok seslendirilen yapıtlarından Abegg Variations ile başlayacak ve yine Schumann’dan Fantasiestücke ile Rachmaninov’dan Toccata ve Moments Musicaux yapıtlarını seslendirecek.
Hürriyet'in haberine göre, Piyanist İdil Biret, plak kaydına başlamasının 60’ıncı yılını ve 75’inci yaşını özel bir projeyle kutluyor.
İdil Biret Arşivi’nce yayımlanan ‘Tüm Stüdyo Kayıtları’ kutusunda Arthur Rubinstein hariç 20’nci yüzyılın tüm büyük ustaları ve Biret’in kuşağının piyanistleri için hazırlanan külliyatlardan daha fazla kayıt var.
Baroktan çağdaş müziğe 300 yıllık piyano repertuvarından seçmeler 130 CD’ye sığdı. Gelecekte yayımlanacak konser kayıtlarıyla alanında rekor kırmaya hazırlanan Biret “Ne kimseye yetişmek ne de geçmek gibi bir arzum oldu. Tek idealim doğru müzik yapmaktı” diyor. (Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314