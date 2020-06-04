İBB’den Sosyal Mesafeli Park Konserleri
İBB, İstanbulluları yeniden sanatla buluşturmaya “Sandalyeni Al da Gel” temalı etkinliğiyle başlıyor. Program çerçevesinde 5, 6 ve 7 Haziran’da kentin üç farklı parkında sosyal mesafe düzeniyle konser verilecek.
İBB, İstanbulluları yeniden sanatla buluşturmaya “Sandalyeni Al da Gel” temalı etkinliğiyle başlıyor. Program çerçevesinde 5, 6 ve 7 Haziran’da kentin üç farklı parkında sosyal mesafe düzeniyle konser verilecek.
Türkiye genelinde 1 Haziran’dan itibaren yeni normalleşme sürecinin uygulanmaya başlanmasıyla birlikte, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),özellikle açık alanlarda sosyal mesafe kuralları çerçevesinde kültür sanat etkinlerini gerçekleştirmeye başlıyor. “Sandalyeni Al da Gel” temalı etkinlik çerçevesinde, 5 Haziran Cuma, 6 Haziran Cumartesi ve 7 Haziran Pazar günü İstanbul’un üç farklı noktasında konserler düzenlenecek.
İBB Beyoğlu Kasımpaşa Hacıahmet Cinderesi Parkı, Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı ve Beykoz-Küçüksu Çayırı’nda gerçekleşecek konserlerde,İBB Orkestralar Müdürlüğü’ne bağlı Türk Sanat Müziği Topluluğu, Türk Halk Müziği Topluluğu ve Mehteran, aylar sonra İstanbullularla buluşacak. Konserler öncesinde parklarda sosyal mesafe kurallarına göre düzenleme yapılacak. Konseri izlemeye gelen İstanbullulara maske dağıtılacak ve konser alanına girişte ateş ölçümü gerçekleştirilecek.
05 Haziran 2020 Cuma/ Saat 14.00
İBB Orkestralar Müdürlüğü
Türk Sanat Müziği Topluluğu
Adres: İBB Beyoğlu Kasımpaşa
Hacıahmet Cinderesi Parkı
06 Haziran 2020 Cumartesi/Saat 14.00
İBB Orkestralar Müdürlüğü
Türk Halk Müziği Topluluğu
Adres: Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı
07 Haziran 2020 Pazar/Saat 14.00
Mehteran
Adres: Beykoz-Küçüksu Çayırı
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