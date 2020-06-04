İBB Sosyal Mesafeli Park Konserleri'ni iptal etti

İBB’nin 5, 6 ve 7 Haziran’da kentin üç farklı parkında gerçekleştirmeyi planladığı “Sandalyeni Al da Gel” temalı etkinliği iptal edildi. İstanbulluları yeniden sanatla buluşturmayı amaçlayan konserler, yeri ve içeriği yeniden belirlendikten sonra gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Haziran’dan itibaren yeni normalleşme sürecine girilmesinin ardından duyurusunu yaptığı sosyal mesafeli park konserlerini gerçekleştirmeme kararı aldı. İBB’nin Beyoğlu Kasımpaşa Hacıahmet Cinderesi Parkı, Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı ve Beykoz-Küçüksu Çayırı’nda yapmayı planladığı etkinlikler belirtilen tarihlerde düzenlenmeyecek.

İBB Orkestralar Müdürlüğü’ne bağlı müzik topluluklarının sahne alacağı açıklanan konserler, yeri ve içeriği yeniden belirlendikten sonra İstanbullulara duyurulacak.

İPTAL EDİLEN KONSERLER

05 Haziran 2020 Cuma/ Saat 14.00

İBB Orkestralar Müdürlüğü

Türk Sanat Müziği Topluluğu

Adres: İBB Beyoğlu Kasımpaşa

Hacıahmet Cinderesi Parkı

06 Haziran 2020 Cumartesi/Saat 14.00

İBB Orkestralar Müdürlüğü

Türk Halk Müziği Topluluğu

Adres: Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı

07 Haziran 2020 Pazar/Saat 14.00

Mehteran

Adres: Beykoz-Küçüksu Çayırı