İBB Sosyal Mesafeli Park Konserleri'ni iptal etti
İBB’nin 5, 6 ve 7 Haziran’da kentin üç farklı parkında gerçekleştirmeyi planladığı “Sandalyeni Al da Gel” temalı etkinliği iptal edildi. İstanbulluları yeniden sanatla buluşturmayı amaçlayan konserler, yeri ve içeriği yeniden belirlendikten sonra gerçekleştirilecek.
İBB’nin 5, 6 ve 7 Haziran’da kentin üç farklı parkında gerçekleştirmeyi planladığı “Sandalyeni Al da Gel” temalı etkinliği iptal edildi. İstanbulluları yeniden sanatla buluşturmayı amaçlayan konserler, yeri ve içeriği yeniden belirlendikten sonra gerçekleştirilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Haziran’dan itibaren yeni normalleşme sürecine girilmesinin ardından duyurusunu yaptığı sosyal mesafeli park konserlerini gerçekleştirmeme kararı aldı. İBB’nin Beyoğlu Kasımpaşa Hacıahmet Cinderesi Parkı, Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı ve Beykoz-Küçüksu Çayırı’nda yapmayı planladığı etkinlikler belirtilen tarihlerde düzenlenmeyecek.
İBB Orkestralar Müdürlüğü’ne bağlı müzik topluluklarının sahne alacağı açıklanan konserler, yeri ve içeriği yeniden belirlendikten sonra İstanbullulara duyurulacak.
İPTAL EDİLEN KONSERLER
05 Haziran 2020 Cuma/ Saat 14.00
İBB Orkestralar Müdürlüğü
Türk Sanat Müziği Topluluğu
Adres: İBB Beyoğlu Kasımpaşa
Hacıahmet Cinderesi Parkı
06 Haziran 2020 Cumartesi/Saat 14.00
İBB Orkestralar Müdürlüğü
Türk Halk Müziği Topluluğu
Adres: Ataşehir Deniz Gezmiş Parkı
07 Haziran 2020 Pazar/Saat 14.00
Mehteran
Adres: Beykoz-Küçüksu Çayırı
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