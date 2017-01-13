İBB Şehir Tiyatroları çocuklar için Ağrı’da

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 4 gün boyunca Ağrı’daki çocukların karşısına çıkacak.



Ağrı Atatürk Anaokulu’nun daveti ve Ağrı Valiliği’nin onayı ile Ağrı’ya gidecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, “Karagöz’ün Uykusu”, “Karagöz Çiftlik Bekçisi”, “Elma Kurdu Kırtık” ve “Bir Gün Ayakkabımın Teki” adlı oyunlarını çocuklarla buluşturacak. Oyunlar 17, 18, 19 ve 20 Ocak tarihlerinde Ağrı Kongre ve Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

