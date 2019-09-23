Flaş HaberSiirt'te PKK törör örgütüne ağır darbe
Son Dakika
Hüsnü Arkan, Trump'ta konser verecek
Hüsnü Arkan, 27 Eylül’de Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde hayranlarına müzik dolu bir gece yaşatacak. Türkiye'nin en iyi yorumcularından biri olarak gösterilen Hüsnü Arkan sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor. Trump Kültür...
KÜLTÜR-SANAT 23.09.2019, 11:51
Hüsnü Arkan, 27 Eylül’de Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde hayranlarına müzik dolu bir gece yaşatacak.
Türkiye'nin en iyi yorumcularından biri olarak gösterilen Hüsnü Arkan sevenleri ile buluşmaya hazırlanıyor.
Trump Kültür ve Gösteri Merkezi’nde 27 Eylül Cuma akşamı saat 20:30’da sevenleriyle buluşacak usta sanatçı, hafızalardan silinmeyen şarkılarını sevenleri için seslendirecek.
Müzik dolu bir gece yaşamak isteyenler için Arkan’ın biletleri Trump Kültür ve Gösteri Merkezi gişelerinde ve Biletix’te satışa sunuldu.
20°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 23 Eylül 2019
|İmsak
|05:21
|Güneş
|06:46
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:25
|Akşam
|19:07
|Yatsı
|20:27
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Denizlispor
|5
|8
|5. Çaykur Rizespor
|5
|8
|6. Galatasaray
|5
|8
|7. Malatyaspor
|5
|7
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Göztepe
|5
|5
|12. Antalyaspor
|5
|5
|13. Ankaragücü
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|5
|4
|16. Başakşehir
|4
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1