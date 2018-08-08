ÇANAKKALE'de, '2018 Troya Yılı' kapsamında, 1'inci Troya Dünya Görme Engelliler Homeros Okumaları düzenlenecek. Homeros okumaları ile tüm dünyaya hoşgörü ve barış mesajı verilecek.

Çanakkale'de, Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kabulünün 20'nci yılında ilan edilen 'Troya Yılı' kapsamında, 14-15 Ağustos tarihleri arasında 20'yi aşkın ülkeden ve Türkiye'nin dört bir yanından 250 görme engelli, Homeros'un Troya Efsanesi'ni anlattığı, dünya edebiyatının en önde gelen eserleri arasında gösterilen İlyada Destanı'ndan bölümler okumak için antik kentte buluşacak.

1'inci Troya Dünya Görme Engelliler Homeros Okumaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, GMKA, MÜSİAD, TÜRGED, Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. ve İçdaş destekleriyle gerçekleştirilecek. 14 Ağustos'ta Homeros okumalarının gerçekleşeceği programı 15 Ağustos'ta düzenlenecek panel takip edecek.

Tüm dünyadaki görme engellileri birleştiren simge isim olarak kabul edilen Homeros'un İlyada Destanı'nda yer alan Troya Efsanesi bölümü, Braille Alfabesi ile özel olarak hazırlanacak. Homeros okumaları için hazırlanan özel kitapçıklar görme engelli katılımcılar tarafından Destan'a ilham veren topraklarda, Troya Ören Yeri'nin geçmişle bugünü buluşturan mistik atmosferinde gerçekleştirilecek. Homeros okumalarıyla tüm dünyaya hoşgörü ve barış mesajı verilecek.

Etkinlik süresince, Homeros okumalarının yanı sıra düzenlenecek Türk geceleri ve çeşitli yöre yemekleri, müzikleri, danslarıyla ülkenin tanıtımı sağlanacak.