Hint ve Türk vatandaşları Bollywood filminde buluştu

İSTANBUL, () – HİNT sinemasının en sevilen filmleri arasında yer alan beş filmin gösterimine başlandı. Hint ve Türk vatandaşlar, açık hava sinema gecelerine yoğun ilgi gösterdi. Bollywood sinemalarını yakından takip eden Sinan Kolaç, “Hintlilerin çok kaliteli filmleri var” dedi.

Şişli Belediyesi ve Hindistan Konsolosluğu arasında yapılan işbirliği ile açık hava sinema gecelerinde Hint filmlerinin gösterimine başlandı. Türk ve Hint vatandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği sinema gösteriminde keyif dolu anlar yaşandı.

Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve Hindistan Konsolosu Purnojyoti Mukherjee’nin de katıldığı sinema gösteriminde özellikle Hintli vatandaşların kendilerine özgü kıyafetleri ile gelmeleri Maçka Sanat Parkı’nda renkli anların yaşanmasına da sahne oldu. Hint sinemasının en iyi filmleri arasında gösterilen ‘3 Idiots’ açık hava sinemasında gösterimi yapılan ilk film oldu. Orijinali Hintçe olan ve Türkçe altyazı ile gösterilen filmi yoğun bir kalabalık izledi.

“FİLMLERLE İNSANLARI ÖZDEŞLEŞTİREBİLİRİZ”

Hint sinemasını araştıran ve merak eden Abant İzzet Baysal Üniversitesi mezunu Sinan Kolaç, Şişli Belediyesi ve Hindistan Konsolosluğu’nun güzel bir organizasyon düzenlediğini söyleyerek, “Filmlerle insanları daha iyi anlayabilir ve filmlerle insanları özdeşleştirebiliriz. Özellikle 3 Aptal filmi ile başlanılması burada çok önemli. Biz Hint filmleri ile alakalı olarak dansların ve şarkıların uzun olmasından şikayetçiyiz. Halbuki gerçekten çok kaliteli filmleri var. Bugün de burada bunlardan birini izliyoruz. Ancak yine Türkler en çok Hint filmlerinin şarkılarını seviyor. Bizim de eski Yeşilçam filmlerinde şarkılar çoğunluktaydı” dedi.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)