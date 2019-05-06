İSTANBUL,() - BAHARIN müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez, Beylikdüzü’nde coşkuyla kutlandı. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen şenlikte, dilek ağacına dilekler asıldı, şarkılar söylendi, Hıdırellez Ateşi yakıldı.

Gürpınar Çınarlı Kahve’de düzenlenen etkinlikte Çınarlı Kahve’nin önündeki müzik dinletisi ve halk oyunları gösterileri ile baharın gelişini hep birlikte kutlayan vatandaşlar Hıdırellezi neşe içinde kutladı. Renkli ve neşe dolu anlara sahne olan Hıdırellez Şenliği’nde, geleneksel kıyafetlerle sergilenen halk oyunları gösterisi ilgiyle izlendi. Bereket, sağlık ve mutluluk sembolü olan Hıdırellez kutlamasında, vatandaşlar, isteklerini dilek ağacına astı. Yakılan Hıdırellez ateşlerinden de atlayan vatandaşlar, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

Beylikdüzü Belediyesi ile Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin işbirliği ile bu yıl 4'üncüsü düzenlenen kutlamaya Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkan Vekili Serdal Mumcu, Beylikdüzü Belediyesi Başkan Danışmanı Ömer Şatır, Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Eğitim, Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tarık Küçük, CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Taşkın Özer, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

BAHAR'IN GELIŞININ VE TABIATIN YENIDEN DOĞUŞUNUN BAŞLANGICI HIDIRELLEZ

Gürpınar Çınarlı Kahve önünde yapılan Hıdırellez kutlamasında yaptığı konuşmaya, Suriye ve Irak'ta şehit olan askerlerin kederli ailelerine baş sağlığı dileyerek başlayan Beylikdüzü Belediyesi 1.Başkan Vekili Serdal Mumcu, “Hızır Aleyhisselam ve İlyas Peygamberin yeryüzünde buluştuğu gün olan Hıdırellez, bu topraklarda, binlerce yıldır baharın gelişinin ve tabiatın yeniden doğuşunun başlangıcı olarak bayram havasında kutlanıyor. Hıdırellez’in ve içinde bulunduğumuz Ramazan ayının aramızdaki birlik, beraberlik, kardeşlik ve barış duygularını pekiştirmesini diliyorum” dedi.

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