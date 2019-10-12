Heykel sanatçılarına ‘sessiz’ destek

Milliyet Sanat tarafından düzenlenen ve Kemer Country Club ev sahipliğinde yapılan ‘Heykelde Yeni Keşifler’ yarışması kapsamında seçilen 10 eser düzenlenen sessiz müzayede ile sahiplerine kavuştu. Müzayededen elde edilen gelir ile gelecek yıl ikincisi düzenlenecek yarışmaya katılacak genç sanatçıların üretim masraflarına katkıda bulunulacak.

Sanat ve kültür dergisi Milliyet Sanat tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen, danışmanlığını Banu Çarmıklı ve Sabiha Kurtulmuş’un üstlendiği 'Heykelde Yeni Keşifler' yarışmasında dereceye giren eserler bugün yapılan sessiz müzayede ile sahiplerini buldu.

Kemer Country Hotel’de gerçekleşen müzayedeye davetliler yoğun ilgi gösterirken, açılışa Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay olmak üzere iş, sanat, cemiyet dünyasından isim katıldı.

Müzayedede Canan Demir’in ‘Geçmişte Bir Gün’, Ferit Yazıcı’nın ‘İmkansız İletişim’, Evrim Kılıç’ın ‘İstanbul’, Genco Gülan’ın ‘Alo, Alo, Alo, Alo’, Mahir Yılmaz’ın ‘Koşan Atlet’, Nihal Konar Naş’ın ‘D-503’, Songül Girgin’in ‘Balık’, Tanzer Arığ’ın ‘Duomo’, Yılmaz Bulut’un ‘İsimsiz’, Yasin Uysallar’ın ‘Sütun’ adlı eserleri en yüksek fiyat teklifi veren sanat alıcısının oldu. Buradan elde edilen gelirle önümüzdeki yıl ikincisi düzenlenecek ‘Heykelde Yeni Keşifler’ yarışmasına katılacak olan genç sanatçıların üretim masraflarına katkıda bulunulacak.

DESTEKLER SAYESİNDE YENİ SANARESERLERİ YARATACAKLAR

Heykel sanatçılarının sorunlarına değinen serginin danışmanı Banu Çarmıklı, “Heykel üretimi maliyetli bir şey. Sanatçıların maddi açıdan ve mekan açısından sorunları var. Ve bu sorunları avantaja çevirmek açısından bu yarışma çok önemli. Bu serginin amacı temsiliyeti olmayan heykel sanatçılarının işlerini görünür kılmak, üretimlerine yardımcı olmak ve onlara yeni kapılar açmak. Bugünkü müzayedede eserlerin satışından elde edilecek gelir, sanatçılarımızın bir sonraki projelerine destek olacak. İkinci proje ise seneye olacak. Bugün burada genç sanatçılarımızın eserlerini görünür kılıp, farkındalık yaratmaya çalıştık. Bu yüzden sanatseverlerin desteklerine ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

200 ESER ARASINDAN SEÇİLDİLER

‘Heykelde Yeni Keşifler’ sergisi’nde Türkiye’nin dört bir yanından 200’e yakın sanatçının eserleri ile başvurduğu yarışma sonucu 10 eser sergilenmeye hak kazanmıştı. Eserler Agah Uğur (Borusan Holding Yönetim Kurulu Üyesi / Koleksiyoner), Aslı Sümer (Artsümer Galeri Kurucusu), Banu Çarmıklı (Sanat Yazarı /Koleksiyoner), Derya Yücel (Küratör / Sanat yazarı), Ebru Özdemir (Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı / Koleksiyoner), Erol Tabanca (Polimeks Yönetim Kurulu Başkanı / Odunpazarı Modern Müze Kurucusu), Filiz Aygündüz (Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni), Melike Bayık (Küratör/sanat yazarı), Meltem Demirören Oktay (Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Koleksiyoner), Sabiha Kurtulmuş (Merkür Galeri Kurucusu / Sanat Danışmanı) ve Seçkin Pirim’den (Sanatçı) oluşan seçici kurul tarafından belirlenmişti.