Hepsiburada 'Yazar Söyleşileri’nin yeni konuğu Zülfü Livaneli

İSTANBUL, -HEPSİBURADA Yazar Söyleşileri’ne bu haftaTürk müzisyen, senarist, politikacı, yazar ve yönetmen Zülfü Livaneli konuk oluyor. Livaneli yeni çıkan kitabı “Gölgeler” ile ilgili merak edilen tüm soruları canlı yayında cevaplayacak.

Hepsiburada’nın geçtiğimiz yıldan bu yana 35 farklı yazarı ağırladığı 'Yazar Söyleşileri' canlı yayınının bu haftaki konuğu Zülfü Livaneli olacak. Nefise Karatay’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek yayın 13 Temmuz Cuma günü, saat 15.00’te, Hepsiburada facebook sayfasında izleyicileriyle buluşacak. Yeni kitabı 'Gölgeler' ile İstanbul’a ve onun yazarlarına saygı duruşunda bulunan Livaneli, tarihin önemli şair, yazar ve düşünürlerinin müstear isimlerle yazdıklarına ışık tutuyor. Çalışmalarıyla birçok ulusal ve uluslararası ödül alan Zülfü Livaneli, öykü, roman ve deneme yazarlığının yanında müzisyenliğinin ve sinema yönetmenliğiyle de adından söz ettiriyor.

Bugüne kadar İlber Ortaylı, Ahmet Ümit, Canan Tan, İclal Aydın, Burak Aksak gibi birçok tanınan ismin yanında; Kemal Hamamcıoğlu, Hande Birsay, Murat Tavlı, Hakan Mengüç başarılı genç yazarların da konuk olduğu Hepsiburada Yazar Söyleşileri yeni isimlerle yayınlara devam edecek.

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