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Hayvan kulübelerine çocuk eli değecek

Çocuklar, Hayvanları Koruma Günü kapsamında kulübe süsleyecek. Ankara Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği katkılarıyla, Venezia Mega Outlet tarafından düzenlenen kulübe süsleme atölyesinde çocuklar, AVM tarafından hediye edilen mamalarla...

KÜLTÜR-SANAT 01.10.2019, 12:13
Hayvan kulübelerine çocuk eli değecek
Çocuklar, Hayvanları Koruma Günü kapsamında kulübe süsleyecek. Ankara Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği katkılarıyla, Venezia Mega Outlet tarafından düzenlenen kulübe süsleme atölyesinde çocuklar, AVM tarafından hediye edilen mamalarla sokaktaki patili dostları besleyecek.

Çocuklardaki sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek amacıyla Venezia Mega Outlet tarafından düzenlenen etkinlik, 5-6 Ekim tarihlerinde çocuk etkinlik alanında gerçekleştirilecek. Hayvanları korumanın öneminin eğlenceli etkinliklerle vurgulanacağını belirten Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü, "Hayvanları Koruma günü kapsamında çocuklar için hayvan dostlarına yuva olacak kulübeleri istedikleri gibi süsleyecekleri etkinlikler düzenliyoruz. Metro katında gerçekleşecek atölyelerin sonunda her bir çocuğa sokak hayvanlarını beslemeleri için mama paketi hediye edeceğiz. Bu önemli günde hayvan sevgisini çocuklarımıza aşılayarak dünyada bizimle birlikte yaşayan dostlarımıza bir katkı sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

Venezia Mega Outlet  kulübe süsleme atölyeleri, hafta sonu boyunca 14.00-16.00-18.00 saatlerinde üç set halinde düzenlenecek.

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