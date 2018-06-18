'Haydar'ı Öldürmek' tez konusu oldu

ADANA'da gazeteci Çetin Yiğenoğlu'nun yazdığı, Tahtacı Alevilerinin ilk ve tek romanı 'Haydar'ı Öldürmek'teki halk bilimi ögeler Sevim Sezer'in yüksek lisans tezi olarak bilim kurulunca kabul edildi.Çukurova Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan edebiyat öğretmeni Sevim Sezer'in tez konusu olarak hazırladığı Çetin Yiğenoğlu'nun 'Haydar'ı Öldürmek' adlı romanı ile ilgili çalışma, bilim kurulunca kabul edilerek yaklaşık 400 sayfalık tezin yayınlanması kararlaştırıldı.Doç. Dr. Refiye Okuşluk Şenesen başkanlığındaki Türk halk edebiyatı uzmanı bilim insanları, Tahtacı Alevilerini anlatan romandaki halk bilimsel ögelerin incelenmesini değerlendirerek tezi onayladı. 20 kitabı yayınlanan Çetin Yiğenoğlu'nun bu kitabındaki serüven, ölmüş bir yazarın yayınlanmamış son romanından başlıyor. Kitapta bir yüzyıl arayla işlenen cinayetler arasındaki bağlantıyı aydınlatma ve sır perdesi aralanmaya çalışırken, yaratılan mitsel bir dünyadaki serüvenler, Tahtacı Alevilerinin yaşamı, gelenekleri, süreç içindeki yapısal değişimleri, efsaneler, halk hikayeleri, ağıtlar, dizeler, çeşitli söyleyiş biçimleri ve betimlemelerle Toroslardaki yaşama ilişkin anlatımlar yer alıyor. Romanın teze alıntı yapılan bir paragrafı şöyle:"Arabesk bir liberalizmin hayhuyunda, görülmedik ahlaksal çöküş yaşanıyordu. Toplumsal bir cinnet egemendi ülkeye. Toplum hepten maskeli yaratıklardan oluşmaya başlamıştı. Maskeler binbir çeşit olsa da kimlikler aynılaşmıştı. Daha doğrusu kimliksizleşmişti insanlar. Evren de insan eliyle kimliksizleştirilmişti. Metalaştırılmıştı. Sanal bir evren yaratılmıştı. Bu evrenin yapay sınırlarını kurgulayan, düzenleyen, denetleyen yeni tiranlar, çağdaş tanrılar en karanlık ortaçağ tanrılarından da barbardılar."

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