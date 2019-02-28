Hayatını resme adadı

İsmail Hakkı SEYMEN- Semih ŞAHİN/BURSA, () - BURSA'da, küçük yaşlarda tabelaların üzerine yazı yazıp, figürler çizen Yaşar Kutlu (71), zamanla resimle ilgilenmeye başladı. 20'li yaşlarda küçük çaplı karakalem çalışmaları yapmaya başlayan Kutlu, kendini geliştirerek hayatının geri kalanını resme adadı. Kutlu, "Ben ressamım diyemem çünkü ressam olmak kolay değil. Ressamlık dibi görünmeyen bir kuyu gibi derin bir sanattır. Bilgi, sabır, çalışkanlık ve yeni şeyler düşünme gibi meziyetlerin olacak. Resimlerime ben imza atarken 'Yaşar Kutlu' yazmam. Diyeceksiniz ki '50 yıldır ressam olamamışsın, ne zaman olacaksın?' Öyle sanatlar vardır ki insan ölünceye kadar yapsa daha yapacak çok şeyi olduğunu öğrenir" dedi.

Resim sanatına küçük yaşlarda ilgi duyan Yaşar Kutlu 7 yaşında tabelacı çırağı olarak işe başladı. Tabela yapmayı öğrenirken resim yeteneğini de geliştirme fırsatı bulan Kutlu 40 şehir dolaşarak hem yeteneğini hem de ufkunu genişletti. Bursa Balibey Han'da bulunan atölyesinde sanatını sürdüren Yaşar Kutlu sanatçının bilgi, sabır ve çalışkanlık gibi meziyetleri barındırması gerektiğini vurguladı ve "Sanatçı ruhu taşıyan insanlar evliya ruhu taşıyorlar" dedi.

50 yıllık sanat hayatında mücadele gücünü hiçbir zaman yitirmediğini belirten Kutlu, kendisini ressam olarak nitelendirmediğini de söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: "40 il gezdim, bazılarının ilçelerini de gezdim. Ben ressamım diyemem çünkü ressam olmak kolay değil. Ressamlık dibi görünmeyen bir kuyu gibi derin bir sanattır. Bilgi, sabır, çalışkanlık ve yeni şeyler düşünme gibi meziyetlerin olacak. Resimlerime ben imza atarken ressam Yaşar Kutlu yazmam. Diyeceksiniz ki 50 yıldır ressam olamamışsın, ne zaman olacaksın? Öyle sanatlar vardır ki insan ölünceye kadar yapsa daha yapacak çok şeyi olduğunu öğrenir."

TABELACILIK YAPARAK GEÇİMİNİ SAĞLADI

Tabelacılık yaparak geçimini sağladığını ifade eden Kutlu resim sanatıyla ilgilenen gençlere de tavsiyelerde bulundu. Sanata ilgi duyan gençlerin öncelikle 3 maddeyi hayatlarında aramaları gerektiğini ifade eden Kutlu, "Artvin'de bir dükkan tuttum ve 17 sene orada tabelacılık ve resim yaptım. Ama tabelacılık yapmasaydım ne emekli olabilirdim ne de karnımı doyurabilirdim. Çünkü resim yaparak Artvin'de geçinmek zor. Rahmi Pehlivan geldi 15 gün kaldı, bana dedi ki, 'Sanatçıların karnını doyurabilmesi için 3 şeye ihtiyaç var.' Ben de buradan gençlere seslenmek istiyorum, çevren olacak, kimseye muhtaç olmayacak kadar gelirin olacak, güzel sanata yeteneğin olacak. Bu 3 şey yoksa ressam olsan ne olur, müzisyen olsan ne olur. Çalışmak, mücadele etmek lazım, ben de çocukluğumda büyük sıkıntılar çektim" açıklamasında bulundu.



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