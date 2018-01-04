“Hayatımı yazsam roman olur” diyenler için yazarlık kursu

BAĞCILAR’DA “Hayatımı yazsam roman olur” diyen kadınlara bu hayallerini gerçekleştirme fırsatı sunuluyor. Bağcılar Belediyesi tarafından başlatılan “Şefkatli Kalemler Öykü Yazarlığı” atölyesinde ev hanımından öğrenciye kadar her yaş grubundan kadınlar, Armağan Tunaboylu’dan yazarlık dersi alıyor. Ellerine kalem alan kadınların yazacağı öyküler bir araya getirilerek kitaba dönüştürülecek.

Kültür sanat alanında örnek uygulamalara imza atan Bağcılar Belediyesi, 2018’in ilk projesi olarak kadınlara yönelik “Şefkatli Kalemler Öykü Yazarlığı” atölyesini hayata geçirdi. Atölyenin amacı içinde yazma isteği olan ancak bir türlü kağıda dökemeyen kadınlara bu fırsatı vermek.

Engelliler Sarayı’nda başlayan ve 12 hafta sürecek olan yazarlık eğitimine şimdiye kadar ev hanımından öğrenciye kadar 15 kadın kayıt yaptırdı. Her çarşamba düzenlenen kursa gelen ev hanımlarından bazıları kreşe bırakamadıkları çocuklarını da getiriyor. Anneleri ders dinlerken çocuklar da kendileri için oluşturulan kreşte zaman geçiriyorlar.

“KENDİ HAYATLARINDAKİ SIKINTI VE MUTLULUKLARI ANLATIYORLAR”

Yazar Armağan Tunaboylu yönetiminde gerçekleştirilen derslerde yazarlık yanında edebiyatla ilgili bilgiler de veriliyor. Kursiyerlerin sıkılmaması ve ortama uyum sağlamaları için ders dışında günlük hayattan da sohbetler yapılıyor.

Kadınların yazarlığa ilgisinden son derece memnun kaldığını belirten Tunaboylu, “Hani çevremizde ‘Hayatımı yazsam roman olur’ diyenler vardır ya ama oturup da bir türlü yazamazlar. İste biz bu insanlara yazmayı öğretmeye ve içlerindeki o isteği çıkarmaya çalışıyoruz. Gelen insanlar son derece istekli. Özellikle gençler son derece hevesli. Şaşırtıcı bir olgunlukta yazıyorlar. İlk günden gördüğümüz şu ki genellikle kendi çocukluklarından yazıyorlar. Hepsinin de kahramanı kız çocuğu. Anlıyoruz ki kız çocuğu üzerinden kendi hayatlarındaki bazı sıkıntı ve mutlulukları anlatmaya çalışıyorlar” dedi.

Kurs bitiminde sertifika verilecek kursiyerlerin yazmış olduğu öyküler bir araya getirilerek kitaba dönüştürülecek.

(FOTOĞRAFLI)