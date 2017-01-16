Hat koleksiyonunu halka açacak

ANTALYA Deniz Ticaret Odası (DTO) Başkanı İnanç Kendiroğlu, 14 yılda bir araya getirdiği 100'ün üzerinde 'İslami Hat Sanatı' eseri gelecek nesillere aktarmak için sergi açacak.Değişik boy ve ebattaki İslami hat sanatı eserleri arasında önem verdiklerini ofisinin duvarlarına asan İnanç Kendiroğlu, koleksiyondaki en yaşlı eserin 1477 yılı yapımı, üzerinde Arapça 'vav' harfi yazılı hat eseri olduğunu söyledi. Pratik anlamda belirli kurallar kapsamında yazılan, görsel zevke hitap eden yazı sanatına hat sanatı adı verildiğini kaydeden Kendiroğlu, bu sanatla lise yıllarında tanıştığını, günümüze kadar koleksiyonunu büyüterek getirdiğini belirtti. Yıllar içinde 100'ün üzerinde eseri bir araya getirdiğini, en eskisinin 1477 yılı, en yenisinin ise 2013 yılında yapıldığını vurgulayan Kendiroğlu, şöyle dedi:"İlerde bir sergiyle insanlara bu eserleri göstermeyi çok istiyorum. Ofisimdekiler dışında elimde birçok eser var. Onları da özel depoda muhafaza ediyorum. Şu an çok seçici davranıyorum. Özel eserleri topluyorum. Benden gelecek nesillere bir koleksiyon kalmasını istiyorum. Sanat galerisi veya müze gibi bir yer kurmak hayallerim arasında. İnşallah bu hayalimi yerine getirerek koleksiyonumu gelecek nesillerin izlenimine sunabilirim."Elindeki eserlerin tamamının Türk sanatçılar tarafından yapıldığını aktaran Kendiroğlu, "Hat sanatı Osmanlı İmparatorluğu'nda saray sanatçıları tarafından yapılan çalışmaların başında geliyor. O günden bu güne yüzlerce sanatçı hat eseri yaptı. Koleksiyonumun maddi boyutunu hiç hesaplamadım. Farklı zamanlarda farklı şartlarda alınan eserlerin her birinin maddi değeri farklı. Fakat manevi değerine paha biçilemez. Benim için çok önemliler" diye konuştu.

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